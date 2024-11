Los testimonios de los vecinos afectados por la DANA que ha sacudido numerosos pueblos de Valencia (sin olvidar a los que también la han sufrido en localidades de Albacete, Cuenca y Málaga) sigue dejando sin palabras a los reporteros y presentadores de televisión. Uno de los más duros es el de Toñi, una vecina de la localida de Benetússer, una de las más afectadas por el desbordamiento de la rambla del poyo (también llamada rambla de Chiva), ha contado en varios medios la pérdida de su hija y su marido. Ambos murieron ahogados en el garaje de su casa en un intento de salvar sus coches, algo que les costó la vida y que se podría haber evitado si se hubiese recibido antes una alerta de lo peligroso que podría resultar hacerlo. Sonsoles Ónega ha escuchado su relato y no ha podido contenerse ante lo que estaba oyendo de la indignación y la impotencia por este drama.

La mujer ha explicado que es funcionaria de la Comunidad Valenciana, por lo que ha dejado claro que está dispuesta a luchar para que sus superiores paguen por no haber tomado las medidas oportunas a tiempo, algo que habría salvado cientos de vidas. «Quiero crear una plataforma para que se haga justicia. No es cuestión de colores políticos, es cuestión de humanidad», ha explicado dejando claro que su única motivación en la vida ahora mismo es hacer pagar a los culpables y llegar hasta el final. Su relato ha ido a más, ya que asegura que les han dejado abandonados: «Llegaron tarde. Esa es la furia del pueblo, no somos un pueblo violento. Pero es la sensación de abandono y de inaptitud. Han demostrado ser unos políticos que no están a la altura, si tienen dignidad que dimitan, lo han hecho mal que se vayan y lo asuman».

«Voy a ir a por todas porque ya lo he perdido todo. Tiene que haber justicia y el que lo ha hecho mal que lo deje. Los valencianos ya no creemos en los dirigentes con la ineptitud que han demostrado», asegura Toñi con la voz rota, pero completamente serena.

Sonsoles Ónega, que durante años fue una de las caras de la información política en Telecinco, ha querido dar su opinión sobre este asunto. «Toñi yo le voy a decir una cosa no crea si no quiere en estos, está en todo su derecho, pero yo quiero creer todavía en lo que tenemos y en que pueda haber otros responsables políticos con mejor gestión», así ha comenzado a defender el sistema de Estado que tenemos en España.

«Estoy con usted, lo han hecho mal. Pero le tengo que decir desde aquí que creamos en las estructuras del estado y, los inútiles en algunos puestos, que se vayan», así ha terminado su alegato la presentadora. Por último, y ya si la protagonista ante las cámaras, ha querido dejar claro que incluso desde el programa alertaron a los espectadores mucho antes de que les llegasen las alertas a los teléfonos móviles.

Roberto Brasero, presentador de la información meteorológica en Antena 3, estuvo en la fatídica tarde del 29 de octubre alertado de que la DANA era muy seria y que la gente no debía estar por las calles. Ónega ha pedido a su equipo que envíen las imágenes del programa de ese día a Toñi para que pueda utilizarlas como prueba en un futuro si sigue adelante con sus demandas.