El vídeo más viral del rey Carlos III: recogiendo huevos y dando de comer a las gallinas

El rey Carlos III ha dado ya el salto a la pequeña pantalla. Al igual que hicieron los duques de Sussex tras su salida de la familia real con bastante poco éxito, ahora el monarca ha decidido mostrar una parte de su trabajo a través de un documental que se acaba de estrenar. Para Carlos III es muy importante que la monarquía se modernice y sea una institución útil y para ello es esencial conectara con las generaciones más jóvenes a través de métodos más interactivos y cercanos. La idea de un rey encerrado en un palacio y sin contacto con nadie ha quedado en el pasado, aunque esto no significa que no se mantengan tradiciones que están muy arraigadas entre los Windsor y en otras dinastías.

Una de las cuestiones que más interés tiene para el rey es el cuidado del entorno y la naturaleza. El monarca ha puesto en marcha varias iniciativas contra el cambio climático y promueve un cuidado constante de la naturaleza y sus recursos a través de proyectos de agricultura ecológica y otras cuestiones. Precisamente éste es uno de los temas principales de su documental, Encontrando la armonía: la visión del rey. Un documental del que ya conocemos algunos extractos y que nos va permitir entrar en rincones hasta ahora desconocidos de Highgrove House, donde se encuentra lo que el monarca llama el palacio de Cluckingham.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The King’s Foundation (@kingsfoundation)

Este palacio de Cluckingham no es más que el exclusivo gallinero en el que habita la bandada de gallinas del rey y a la que él mismo se encarga de alimentar siempre que le resulta posible y su agenda se lo permite. El nombre del recinto es una alusión a los sonidos que emiten las gallinas y que resulta muy apropiado dado que se trata de gallinas reales.

En las imágenes que ya han visto la luz se ve cómo las gallinas habitan un precioso gallinero de aspecto palaciego hecho en madera. Carlos III se acerca al cobertizo y abre la puerta mientras les dice que no pasa nada, que estén tranquilas y no sean bobas, lo que refleja que se siente muy cómodo haciendo estas visitas. «Bueno, lo mejor es que les das algo a cambio», dice el rey en el vídeo mientras recoge los huevos. Antes de marcharse les deja algunos aperitivos y comenta a la cámara que las gallinas tienen una zona de campo en la que pueden entretenerse y estar relajadas al aire libre.

Fachada principal de Highgrove. (Foto: Gtres)

El monarca tiene una gran bandada de gallinas en su finca, que incluye a gallinas ponedoras comerciales rescatadas que adoptó en el verano de 2024. De hecho, en Highgrove vive la gallina número un millón, rescatada por el British Hen Welfare Trust. Se llama Henrietta, nombre que puso el propio Carlos III.

No es la primera vez que el monarca muestra su pasión por la naturaleza y los animales, algo que ha heredado de sus padres. La Reina Isabel II adoraba a sus perros y a sus caballos y disfrutaba mucho ocupándose de ellos. En el caso del príncipe Felipe de Edimburgo, siempre mostró una gran preocupación por el futuro del planeta y por el cuidado del medio ambiente.