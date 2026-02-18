Portadas de revistas: de la defensa de Isabel Preysler a Julio Iglesias al paso de Urdangarin con Ainhoa

Penúltimo miércoles de revistas del mes de febrero y, en esta ocasión, con un significado muy especial. Y es que coincide con el cumpleaños de Isabel Preysler. La apodada como la reina de corazones sopla las velas de su 76º cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, ha querido celebrarlo concediendo una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! En ella, la mencionada asegura que se encuentra en un momento de su vida de «paz, tranquilidad y felicidad». Además, aprovechando su intervención, también ha querido defender a su ex marido, Julio Iglesias, tras ser acusado de agresión sexual y acoso por dos ex empleadas de su hogar. «Me duele enormemente que Julio esté sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables», expresaba.

Además, el medio citado también ha publicado un posado de Carolina Cerezuela junto a su hija mayor, Carla Moyá, así como también han sacado a la luz el reciente plan privado que ha disfrutado la Reina Sofía junto a su nieta, Irene Urdangarin.

La revista Semana también ha centrado su portada en los últimos movimientos de la Reina Sofía, anunciando que ha salido a cenar con dos íntimas amigas: Paloma O’Shea y Ana Botín. Por otro lado, la publicación tampoco ha dejado a un lado la que podría decirse que ha sido la noticia de la semana: las primeras imágenes juntos de Cayetano Rivera y Tamara Gorro. Además, también ha tenido la oportunidad de entrar en el Palacio de Copenhague junto a la princesa Marie de Dinamarca, al mismo tiempo que han compartido fotografías del Rey Juan Carlos en silla de ruedas.

En el caso de Diez Minutos, esta semana publica en exclusiva las imágenes que demuestran que, a pesar de los incesantes rumores, la relación entre Iñaki Urdangarin y su novia está de lo más saneada. Además, también desvelan quién es el nuevo novio de Tana Rivera y dan todos los detalles sobre la incipiente relación entre Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, y Nicolás Martos, nieto de Raphael.

Por último, en medio de los rumores que señalan que Chenoa podría haber rehecho su vida sentimental con un apuesto médico, la revista Lecturas ha sacado a la luz que la cantante habría retomado la relación con su ex marido, Miguel Encinas (también dedicado profesionalmente a la sanidad).

En otro orden de cosas, el medio citado también ha destacado las emotivas palabras que ha pronunciado David Bisbal tras despedirse de su padre: «Se queda a vivir en mi corazón», expresaba. Por otro lado, Lecturas también ha anunciado que Lolita vuelve al cine con un papel que, según sus propias declaraciones, «le ha devuelto la autoestima», así como han querido rendir homenaje a Cindy Crawford en su 60º cumpleaños.