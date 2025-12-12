Muere a los 67 años el actor Adolfo Fernández, conocido por series como ‘Águila roja’ o ‘Machos alfa’

La industria del cine de nuestro país está de luto. El actor, productor y director teatral Adolfo Fernández ha fallecido a los 67 años víctima de un cáncer. Así lo ha confirmado con un comunicado en sus redes sociales la Academia de Cine, una organización de la que el mencionado formaba parte. «Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio», recordaban, haciendo un pequeño homenaje a la amplia carrera profesional que realizó. Y es que, aparte de las mencionadas, lo cierto es que también formó parte del elenco de otras conocidas series de nuestro país como Machos alfa, Amar es para siempre, B&b o La noche más larga.

Según lo publicado, el intérprete ha muerto este viernes, 12 de diciembre, en su casa de Perales de Tajuña, un municipio de la Comunidad de Madrid. Por ahora, sus familiares y amigos no han querido pronunciarse tras esta triste pérdida, pero varios medios ya han adelantado que no habrá tanatorio ni funeral y que se donará su cuerpo a la ciencia, tal y como él quería. De esta manera, sus seres queridos respetarán una de sus últimas voluntades.

Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine. pic.twitter.com/kTwfPkVQIh — Academia de Cine (@Academiadecine) December 12, 2025

Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en llenarse de mensajes de cariño hacia el actor, expresando sus máximas condolencias ante lo ocurrido: «Lo siento muchísimo», «Descanse en paz», «Era un actor increíble, versátil y capaz de enfrentarse a cualquier tipo de papel», «Un abrazo a su familia y a la familia de actores», «D.E.P.», escribían algunos de los internautas.

Adolfo Fernández nació en Sevilla en el año 1958, aunque pasó su infancia en Bilbao. Su pasión por el mundo de la interpretación comenzó cuando era muy joven, y es por ello por lo que no tardó en formarse en la materia. No obstante, antes de dedicarse por completo a ser actor, lo cierto es que primero fue percebeiro. Unos inicios de los que él mismo ha hablado en el Diario Vasco, comentando que aprendió la profesión junto a un amigo con el que se iba «donde no llegaba nadie» para después vender lo que habían conseguido «por bastante dinero».

Fue en los años 80 cuando comenzó su andadura en la industria cinematográfica. Debutó dirigiendo el espectáculo Dulce Puta en la Escuela de Teatro de Sestao y, desde entonces, encadenó un proyecto tras otro. En televisión alcanzó una gran popularidad de la mano de títulos como los citados en líneas más arriba, y en la gran pantalla tuvo el placer de trabajar mano a mano con grandes referentes en el sector, como es el caso de Pedro Almodóvar, Felipe Vega, Mario Gas o José Luis Cuerda. Aunque lo cierto es que el teatro tampoco pasó desapercibido en su trayectoria. De hecho, en 2018, recibió el Premio Max a la mejor adaptación teatral por En la orilla.

Cabe destacar que, además de su faceta actoral, desde el 2002 también compaginó dicha actividad con la de productor tras fundar K Producciones, una apuesta que, tal y como aparece en su página web, «se dedica a la realización de proyectos de autores contemporáneos con un enfoque distintivo en el contenido político y social».