‘El Show de Bertín’ confirma a su invitado para hoy, viernes 12 de junio

El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto Bertín Osborne como todo su equipo hacen un excepcional trabajo para que el invitado y los espectadores se lo pasen en grande con cada entrega. Tras el programa emitido la semana pasada, cuyo protagonista fue Antonio Carmona, ha llegado el momento más que perfecto para conocer el nombre de la invitada bomba para El Show de Bertín para hoy, viernes 12 de junio. Y es que se trata de uno de los rostros más conocidos y queridos por los andaluces. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Toñi Moreno.

La presentadora de diversos formatos de Canal Sur Televisión, como es el caso de Hoy en Día o Gente Maravillosa, visita por quinta vez El Show de Bertín, y lo hace tirando de ese sentido del humor, esa espontaneidad y esa cercanía que tantísimo le caracterizan, tanto a nivel personal como profesional. Lejos de que todo quede ahí, hay que tener en cuenta que el regreso de Toñi Moreno a este programa tiene un significado de lo más emotivo y especial. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que Bertín Osborne y su equipo rendirán un homenaje a la sanluqueña, y lo harán con una sorpresa verdaderamente especial. ¡Algo que jamás olvidará, ni mucho menos! Con este gesto, se volverá a incidir en la estrecha relación que Toñi mantiene con este programa.

Durante la entrevista con Bertín Osborne, la presentadora de Gente Maravillosa aprovechará para hacer un repaso a los instantes más importantes de su carrera profesional, aquellos que han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Así pues, recordará cómo fueron sus inicios en televisión, pero también aquellos proyectos que han supuesto un punto de inflexión en su trayectoria.

Pero no todo queda ahí, puesto que Toñi Moreno aprovechará su paso por El Show de Bertín para presentar El Hilo Verde, su nuevo programa en Canal Sur, en el que llevará a cabo entrevistas a un sinfín de celebridades del panorama nacional. Precisamente por esa cercanía que desprende la sanluqueña, estamos convencidos de que se trata de una apuesta segura.

Pero no todo queda ahí, puesto que, como invitada del programa de Bertín Osborne, Toñi Moreno se someterá al mítico ‘Tercer Grado’, donde volverá a demostrar, una vez más, la gran capacidad que tiene para reírse de sí misma. Tanto es así que recordará numerosas situaciones de lo más surrealistas que ha podido vivir a lo largo de su amplia y exitosa trayectoria profesional. Un claro ejemplo es el momento en el que, cuando trabajó de reportera, estuvo a punto de ahogarse en directo.

En cuanto a la mesa de colaboradores, en esta entrega abordarán el aburrimiento como eje central de la conversación. Por lo tanto, y como suele ser habitual, compartirán recuerdos y experiencias personales, sin dejar de lado el sentido del humor que tanto les caracteriza. Pero no estarán solos, puesto que les acompañará Jesús Cansino, director del Museo Andaluz del Juguete Vintage.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, programa presentado por Bertín Osborne, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.