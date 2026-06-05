Ni orquídeas ni hortensias: estas tres plantas florecen en agua y requieren muy poco mantenimiento

¿A cuántos nos ha pasado que, durante todo el año, queremos poner plantas en nuestra casa y se nos acaban muriendo porque no regamos la planta correctamente y se nos secan? Pues ese problema se ha terminado porque existen 3 tipos de plantas que son perfectas para florecer en agua, siempre y cuando se sigan una serie de cuidados.

El hecho de practicar la jardinería en casa es una actividad que resulta muy entretenida y positiva. Cultivar y hacer crecer tus propias plantas de forma sana no solo llena el ambiente con aire puro y naturaleza, además mejora la positividad y fomenta la creatividad.

Consejos para que florezcan sin problema

En primer lugar, hay que resaltar que tener las raíces de tus plantas en agua o en tierra no es lo mismo. En ambos casos hay que protegerlas y evitar la putrefacción y el mal estado.

De la misma manera, si deseas pasar una planta a agua, siempre es importante realizarlo desde los brotes nuevos. Asimismo, a la inversa, de agua a tierra, siempre hay que acostumbrar a la planta al nuevo sustrato colocando tierra poco a poco en el agua.

¿Cuáles son estas 3 plantas?

La primera de ellas son las violetas. Estas son plantas de flores grandes de un color morado intenso, perfectas para decorar las habitaciones o terrazas. Además, disfrutan de la humedad y crecen muy bien en agua, siempre que sean esquejes nuevos.

Otra de las plantas que florece sin problemas, con sus raíces sumergidas en agua, es el cóleo. Una planta de hojas muy llamativas y coloridas. Esta especie necesita de buena luz, abono regular y un sustrato ligeramente húmedo para crecer correctamente. En agua sus raíces crecen muy bien.

Por último, tenemos la begonia. Esta planta se puede propagar en agua desde los tallos u hojas. Las plantas en tierra no prefieren el agua abundante, pero es posible reproducirlas en agua sin problema alguno.