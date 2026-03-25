Los expertos coinciden: estas son las plantas que deberías poner cerca del balcón para «limpiar el aire»

Las plantas que deberías poner cerca del balcón para limpiar el aire son una buena opción para esta primavera tener un pequeño jardín o macetas con un propósito clave. Estaremos muy pendientes de cada uno de los cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Son tiempos de empezar a preparar nuestra casa para una nueva estación que, aunque hemos visto que llega con paso firme, nos invita a estar listos para abrir las ventanas y descubrir ese aire puro que nos está esperando.

Son días de hacer caso a unos expertos que, sin duda alguna, pueden ayudarnos a elegir las mejores plantas para aquello que necesitamos. Conseguir que nuestra casa tenga una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle puede ser esencial. Es hora de sumergirnos de lleno con unas plantas que pueden acabar estando cerca del balcón y además de crear un punto focal o un elemento que nos invitará a descubrir la belleza más profunda, podremos estar pendientes de algo que realmente será esencial en estos días que tenemos por delante.

Coinciden los expertos en la importancia de las plantas

Las plantas son un elemento básico en toda casa, ese espacio verde que hemos ido relegando, pero hoy en día acabará siendo el que nos dará aquello que deseamos, un aire más limpio y en plena forma, en unas jornadas en las que cada elemento acaba contando.

Estos elementos decorativos que quizás se han acabado convirtiendo en la antesala de algo más, en estas jornadas en las que cada detalle puede ser el que marque una casa en orden y con un aire limpio. Justo lo que necesitamos para hacer realidad aquello que realmente necesitamos.

Un extra de buenas sensaciones que quizás hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos hará plantearnos una decoración un poco diferente. Estas plantas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en el balcón, pueden cumplir con una doble función.

Unas plantas que podemos empezar a ver llegar a nuestro día a día, de tal manera que conseguiremos acabar creando un espacio con una misión concreta que se sumará a la llegada del buen tiempo. Si estás pensando en dedicarte a crear el balcón más bonito de tu barrio, deberás incluir estas plantas.

Drácena Marginata, la candidata perfecta para oficinas y espacios de trabajo. Su presencia en las oficinas de medio mundo no se debe únicamente a sus valores ornamentales sino, también, a que es una de las plantas purificadoras por excelencia. Sus cualidades vegetales hacen que sea capaz de limpiar el aire en ambientes donde hay benceno, tricloroetileno, formaldehído, xileno o tolueno. O, dicho de otra manera, que la presencia de esta bellísima planta de interior puede neutralizar químicos procedentes de pinturas, tintas de impresora, gasolina, detergentes, muebles de aglomerado o plásticos. En lo que respecta a su uso doméstico y más allá de la lista que acabamos de describir, es ideal para tener en zonas de paso y salones de hogares en los que haya humo de tabaco. Al margen de sus virtudes para eliminar tóxicos del ambiente y de su porte escultural, hay otro motivo más para decantarnos por esta planta. Los cuidados de la Dracaena marginata son sumamente sencillos y aptos, incluso, para quienes tienen poco tiempo para las plantas. Sansevieria, una de las plantas purificadoras de aire para dormitorio ¡Y para cualquier parte! La sansevieria es una de esas plantas versátiles que podemos encontrarnos en otras muchas listas como la de las plantas que no necesitan luz para poner en pasillos oscuros o la de las plantas de interior para tener en el baño. Resistente, superviviente por naturaleza y de carácter rústico es, además, una de las mejores plantas purificadoras de aire para dormitorio tanto por ser filtro de toxinas del aire como por su increíble capacidad de liberar oxígeno por la noche. Comprender por qué no puede faltar en nuestra colección de plantas purificadoras del aire es sencillo cuando se conoce qué es capaz de neutralizar. Desde el formaldehído, presente en muebles, textiles o detergentes; al tricloroetileno, compuesto que se encuentra en productos de limpieza; pasando por el benceno o el xileno. Llevado a un terreno mucho más práctico, es ideal para eliminar las sustancias que desprenden el papel higiénico y algunos de los productos de higiene personal que utilizamos. A todo esto sumémosle algo más: la lengua de suegra o sansevieria es poco exigente en lo que respecta a sus demandas. Otro buen motivo para tenerla en casa. Potho, ideal para casa y para el espacio de trabajo. No es casual que sea una de las plantas más populares en hogares y espacios de trabajo de nuestro país, y no solo porque los cuidados del potho son más que fáciles. Además de ser una de las plantas de interior resistentes por excelencia o de ser una candidata ideal para el dormitorio, el potho es una auténtica joya si queremos procurar un entorno libre de químicos.

Sus hojas son capaces de neutralizar formaldehído —mucho más común en el interior de nuestras casas de lo que pensamos—, benceno, xileno y monóxido de carbono. Un compuesto, este último, que pueden producir en cantidades mínimas y no letales un buen número de sistemas de calefacción como las calderas.