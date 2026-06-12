Alerta entre los expertos por el producto de limpieza que utilizamos todos y que puede poner tu salud en peligro

Hay un producto de limpieza que utilizamos todos y que puede poner tu salud en peligro, será mejor que nos empecemos a preparar para eliminarlo por completo de nuestro día a día. Tocará saber qué es lo que podemos hacer para conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta. La limpieza de nuestra casa se lleva gran parte de nuestros recursos, pero cuidado, porque también puede estar llevándose nuestra salud.

Los expertos han advertido de un cambio en la manera de visualizar este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Habrá llegado el momento de poner en práctica un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En busca de un ingrediente más natural que acabe siendo el que nos afectará de lleno. Es momento de poner en práctica una serie de elementos que van a ser esenciales en estos días en los que cada pequeño gesto suma. Ha llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

Puede poner tu salud en peligro

Los productos de limpieza pueden ser determinantes para acabar con nuestra salud, deberemos estar muy pendientes de una serie de elementos que llegan en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es momento de poner en práctica un cambio de tendencia a la hora de limpiar.

Los productos químicos que usamos en cada parte de la casa pueden acabar de darnos una mala noticia. Cada vez más, nos damos cuento de que algunos productos que usamos en nuestro día a día, pueden llegar a ser especialmente peligrosos para nuestra salud.

Tal y como figura en unas etiquetas que quizás ni leemos, con la costumbre de usar lo mismo para limpiar. La casa debe estar bien ventilada y se deben tomar algunas precauciones antes de empezar a limpiar con lo que creemos que va mejor para nuestro día a día.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Este tipo de cambios que quizás nunca hubiéramos ni imaginado que tendríamos que afrontar puede ser lo que nos hará pensar en una serie de cambios importantes.

Este producto de limpieza que usamos todos

La realidad es que hay un producto de limpieza que en algún momento hemos usado, pensando que es lo mejor para nuestra casa y que quizás acabará siendo lo que acabaremos de dejar a un lado, en estos días en los que queremos cuidarnos un poco más.

Los expertos nos invitan a deshacernos o a tener cuidado con un elemento de uso diario en la limpieza del que debemos hacer un buen uso y no abusar demasiado por nuestra propia salud. Los ambientadores pueden ser mucho más peligrosos de lo que parecen.

La Asociación de Pacientes con EPOC desaconseja este producto que está muy presente en nuestra casa: «Cuando hablamos de los riesgos de las velas aromáticas, nos referimos a los compuestos químicos que les dan su perfume característico. «Las velas, entre otros productos que se utilizan como aromatizantes, llevan fragancias sintéticas. Cuando las velas son sometidas a la combustión, se liberan unos compuestos químicos que hace tiempo que son conocidos, y de hecho están siendo investigados por el Centro de Control y Diagnóstico de enfermedades, el CDC americano. Son los ftalatos. Estas sustancias, a las que estamos muy expuestos por el uso de jabones, champús y desodorantes, están contenidas también en las velas aromáticas», explica el doctor Francisco José Roig Vázquez, neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). ¿Cómo actúan en el cuerpo? En realidad, aunque se sospecha que son disruptores endocrinos, faltan estudios para confirmar sus efectos a largo plazo, explica el neumólogo Eusebi Chiner Vives, de la Separ. «Los estudios que hay de momento muestran que los niveles de ftalatos son más elevados en mujeres que en hombres, precisamente, por el uso de cosméticos. Pero faltan estudios para ver qué concentración de ellos produce efectos nocivos para la salud. Hay poca investigación acerca de los efectos nocivos que puede tener la exposición a estas sustancias químicas», dice Roig».

Siguiendo con la misma explicación los expertos de AnticancerlifeStyle nos explican que: «Los COV comúnmente ingresan al cuerpo a través de dos vías principales: 1) inhalación a través de los pulmones y 2) contacto de la piel con productos que liberan COV.9 Algunos síntomas inmediatos que las personas pueden experimentar después de la exposición a los COV incluyen: irritación de los ojos y del tracto respiratorio, dolores de cabeza, mareos, trastornos visuales y deterioro de la memoria. Otros síntomas a largo plazo asociados con la exposición a COV incluyen: reacciones alérgicas en la piel, náuseas, fatiga, vómitos, hemorragias nasales, dificultad para respirar y daño al hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Entre los COV que suelen emitir los ambientadores, el benceno y el formaldehído son motivo de especial preocupación, ya que se han relacionado con el cáncer entre los seres humanos. 4,5,9,20 También se han encontrado tolueno, etileno y limoneno en los ambientadores y se los ha relacionado con efectos tóxicos para la salud. Además, la exposición al 1,4 diclorobenceno de los ambientadores ha provocado reducciones en la función pulmonar y ha provocado una disminución de la función del hígado, los riñones, los ojos y los órganos de embriones y fetos en desarrollo».