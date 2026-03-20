Un ex oficial de defensa israelí advierte sobre el arsenal iraní: «Tenían 10 ojivas nucleares»

La dictadura de los ayatolás en Irán se encuentra al borde del abismo. Está debilitada, golpeada por los ataques de Estados Unidos e Israel, enfrentándose a un descontento de la población. Avner Vilan, ex oficial de defensa israelí y experto en estrategia nuclear, ha explicado durante una entrevista concedida a OKDIARIO justo después del comienzo de la operación que la tiranía ya no actúa desde la fuerza, sino desde la urgencia de sobrevivir. Mientras la cúpula pierde legitimidad y la amenaza nuclear puede seguir latente, el futuro del país pende de un hilo: un cambio de régimen, una transición incierta o una escalada del conflicto que podría arrastrar a toda la región. Las próximas semanas serán decisivas.

Tres escenarios posibles

PREGUNTA. – ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas?

RESPUESTA. – Estados Unidos puede llegar a un acuerdo. Otra opción es que el pueblo iraní vuelva a las calles, con el apoyo de EEUU, e intente tomar el control de su gobierno. La tercera opción es una dictadura muy debilitada, con disparos esporádicos, con misiles por toda la región. Los ayatolás iraníes seguirían en el punto de mira. Serán atacados y reemplazados. El sustituto será atacado. Mientras los iraníes no puedan causar graves daños y bajas en la región, el tiempo corre en su contra. Si continúan creando caos en la zona, EEUU se verá cada vez más presionado para poner fin a la guerra.

La estrategia de los ayatolás: continuidad

P. – ¿Cuál es la estrategia de los ayatolás de la dictadura de Irán?

R. – Transmitir el mensaje de que la dictadura y la revolución no son sólo una persona. Han nominado a otro líder supremo. Ése es el mensaje: «Seguimos aquí».

P. – Tiene menos carisma.

R. – Alí Jamenei era un símbolo de la Revolución iraní de 1979. Gobernó Irán sin ayuda de nadie durante 37 años. No importa el reemplazo. No tiene sus credenciales. No tiene la historia ni el kilometraje.

P. – ¿Qué le parece la estrategia de la dictadura de los ayatolás de Irán?

P. – Son débiles. Están respondiendo. Intentando sobrevivir. Pero bueno, ahora que tenemos un nuevo líder supremo, ¿qué sigue? Quizás también lo eliminen. Veamos cómo se desarrollan los próximos días. Trump lo dijo: «Hay que dejar el país en manos del pueblo iraní». Ésa será su mejor oportunidad en años.

P. – ¿Cree que el hijo del Sha puede ponerse al frente del país?

R. – Suponiendo que esta dictadura caiga, entonces veremos otro líder, otra estructura de liderazgo, más pragmática, más débil, más orientada a Occidente. Si hay un cambio de régimen, creo que Reza Pahlavi es quizás el único candidato en este momento. Dijo que no quiere ser un sha. No quiere una monarquía. Lo más importante para él es la unidad de Irán. Luego quiere ver cómo convierte Irán pacíficamente en una democracia. Es un período de transición. Conoce su papel histórico.

P. – ¿Por qué las protestas han sido diferentes?

R. – Las protestas son muy impredecibles. Si no lo fueran, las controlarían las fuerzas de seguridad iraníes. Hemos visto un pueblo iraní harto. Estas protestas comenzaron desde una perspectiva económica. Cuando comenzaron, creo que era un millón o un millón y medio de riyales por dólar. No tenían electricidad ni calefacción en el frío invierno. Creo que el presidente Trump vio lo que sucedió. Primero, se preocupaba por el pueblo iraní, pero también desde una perspectiva geopolítica egoísta; Irán ha sido un incordio para Estados Unidos en la región durante décadas. Fue un buen momento para finalmente atacar al propio régimen, y esto es lo que están haciendo.

Irán debilitado pero con capacidad nuclear

P. – Si los ayatolás no caen…

R. – Si la dictadura se mantiene y es mucho más débil, no creo que este ataque sea un fracaso. Un Irán más débil también es bueno para la región. Es mejor tener un cambio de régimen, pero si el pueblo iraní no cambia la dictadura, aun así estamos mejor con un Irán más débil. La única salvedad es que su capacidad nuclear ha contado con más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60%. Esto es algo que no tiene explicación civil más allá de que intentaban construir un arsenal de ojivas nucleares, unas 10 ojivas nucleares. Tienen el control de las tecnologías, las instalaciones. Si hay algo que me preocupa es la capacidad nuclear iraní, y creo que se debe eliminar completamente. Tenemos que asegurarnos de que esta dictadura nunca tenga armas nucleares.

P. – ¿Por qué no hemos visto al ejército de Irán?

R. – En Irán, existe una separación entre la Guardia Revolucionaria (IRGC) y el ejército, el Altesh. Es un ejército profesional, mucho más débil que la IRGC. La mayor parte del poder, las habilidades y el equipamiento están en manos de la IRGC. No veo al ejército tomando el control, cambiando de bando y enfrentándose a la IRGC. Son menos leales a su régimen. Son soldados profesionales. Son un actor importante, pero débil en Irán.

P. – ¿Qué tiene que hacer el líder supremo para asegurar la continuidad de la dictadura?

​​R. – Han afirmado que el ataque no fue dirigido contra la dictadura, sino contra el pueblo iraní. Militarmente, creo que deben resistir. Internamente, deben transmitir al pueblo iraní que no deben salir a las calles porque la dictadura sigue en el poder. Creo que un líder supremo sensato, aunque no estoy seguro de que lo vayan a hacer, podría optar por un camino diferente y decir: «Estamos abiertos a la reforma». Enviarían un mensaje diferente al pueblo y también a los estadounidenses, porque ya saben cómo es el presidente Trump. Si los iraníes le ofrecieran un acuerdo, que pudiera aceptar, lo celebraría como una victoria. Así que un líder supremo inteligente, viéndolo desde una perspectiva occidental de interés, diría: «Asume las pérdidas, oye, vamos a hacer las cosas de manera diferente». Renunciaremos a nuestro programa nuclear para mantener el régimen actual, y entonces eso es lo que sucederá. Pero no estoy seguro de que el régimen actual sea capaz de hacerlo.

P. – ¿Qué va a pasar con el programa nuclear?

R. – Saben cómo construir centros de operaciones. Tienen algunas de las instalaciones. Si lo convierten en una prioridad, incluso en su situación, no es mucho dinero para un país del tamaño de Irán construir un arma nuclear. Es una cuestión de prioridades estratégicas. Si quieren hacerlo, aún podrían obtener el material fisible y construir un arma nuclear. Les tomará algún tiempo. Necesitan hacerlo en secreto para no ser detectados. Pero estoy preocupado. Cuando uno mira las armas nucleares, esto es algo que Estados Unidos hizo hace 80 años en menos de dos años. Un país del tamaño de Irán, con la tecnología actual, si realmente se lo propone, podrá hacerlo. Estos ataques sólo podrían retrasar sus intenciones un par de años, si realmente se quiere adquirir un arma nuclear, la única manera de asegurarse de que no la tengan es haciendo que, políticamente, decidan no buscarla.