Israel y EEUU siguen descabezando la dictadura de Irán: eliminado el portavoz de la Guardia Revolucionaria

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este viernes la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naeini, como consecuencia de los bombardeos contra el país. Estos ataques forman parte de una ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en un contexto de creciente tensión regional.

En su comunicado, el cuerpo militar iraní ha señalado que Naeini «ha caído como un mártir», un término cargado de significado dentro del discurso oficial iraní, destacando su sacrificio en defensa de la Revolución Islámica. Además, han subrayado su larga trayectoria de más de cuarenta años al servicio del sistema, durante los cuales desempeñó un papel clave en la protección y consolidación de los principios revolucionarios. La información fue difundida por la cadena estatal IRIB.

«Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la ‘guerra blanda’ guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes», ha dicho, antes de destacar que Naeini fue «un general valiente y sincero». «Prometemos continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas», ha zanjado.

En paralelo, las autoridades iraníes han actualizado el balance de víctimas de la ofensiva, situando la cifra de fallecidos en más de 1.200. Sin embargo, la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran eleva el número a más de 3.000 muertos, indicando que la mayoría de las víctimas serían civiles, lo que pone de relieve la magnitud del impacto humanitario del conflicto.

Entre las víctimas mortales se encuentran figuras de gran relevancia dentro del aparato político y militar iraní, incluyendo al líder supremo Alí Jamenei, así como al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. También han fallecido el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadé, y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib, junto a otros altos cargos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.