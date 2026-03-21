El circuito del Jarama se llenó de VIPs este sábado para la primera carrera de la historia de la Fórmula E en España. Madrid acogió a todo tipo de celebridades, especialmente del mundo del deporte. Thibaut Courtois, apasionado del motor, Saúl Craviotto, medallista olímpico español que estuvo un buen rato en el garaje de Cupra, el legendario Carlos Sainz… Presentes en una cita para la historia.