Carmen Lomana recuerda su única experiencia con las drogas: «Fumé opio y fue suficiente»

A sus 78 años, Carmen Lomana sigue siendo una de las mujeres más elegantes y admiradas de la crónica social española. Su imagen, prácticamente inalterable con el paso del tiempo, despierta la misma pregunta allá donde va: ¿cuál es el secreto para mantenerse así? Con motivo de su cumpleaños, la empresaria responde en una entrevista en exclusiva para COOL, en la que desvela los hábitos que la han acompañado durante toda su vida y sorprende con una confesión sobre su juventud que pocos esperaban.

Lejos de dietas milagro o fórmulas imposibles, Lomana asegura que la clave siempre ha estado en llevar una vida ordenada y huir de los excesos. «Nunca me he emborrachado. Nunca me he drogado…», afirma con rotundidad. Sin embargo, apenas unos segundos después, ella misma matiza la frase con una anécdota de su etapa viviendo en Londres. «Bueno, una vez sí. ¿Quién no ha fumado un porro cuando está descubriendo la vida? Hasta que un día fumé opio y me gustó tanto que dije: ‘Nunca más’». Una experiencia que, lejos de despertar su curiosidad, tuvo el efecto contrario. «Ya no volví a probar nada. Ni un cigarrillo de hachís», recuerda entre risas.

Aquel episodio marcó un antes y un después en su manera de entender los excesos. Carmen Lomana explica que, precisamente porque aquella experiencia le produjo una sensación que no quería repetir, decidió apartarse para siempre de cualquier tipo de droga. Una filosofía que ha mantenido durante décadas y que, asegura, forma parte de su manera de cuidarse tanto por dentro como por fuera.

Pero si hay un hábito que ha permanecido inalterable a lo largo de los años es su relación con la comida. La colaboradora reconoce que nunca ha sido amiga de los atracones y que siempre ha apostado por la moderación. «He comido muy bien, alimentos saludables que me nutran y poca cantidad. No soy de las que dicen: ‘No puedo más’. Prefiero volver a comer unas horas después», explica. Una forma de alimentarse que, según confiesa, le ha permitido sentirse ligera y mantener un peso estable sin necesidad de recurrir a dietas extremas.

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El deporte también ocupa un lugar destacado en su rutina, especialmente durante el verano. Marbella, donde pasa buena parte de las vacaciones, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de una de sus grandes aficiones. «Ahora, cuando voy a la playa, me gusta nadar mucho», explica. Un ejercicio sencillo, pero constante, que combina con largas caminatas y un estilo de vida activo, alejado del sedentarismo.

Sin embargo, para Carmen Lomana el verdadero secreto para desafiar al paso del tiempo no está únicamente en la alimentación o el ejercicio. La actitud juega un papel igual de importante. En esta entrevista con COOL insiste en que nunca ha vivido pendiente de su edad y que su mejor aliado sigue siendo mantener la curiosidad y las ganas de disfrutar. «Mi mente es muy joven», afirma convencida, una filosofía que también aplica al amor, al trabajo y a su forma de entender la vida.

Quizá esa sea la auténtica receta de Carmen Lomana para llegar a los 78 años con la misma vitalidad que transmite en cada aparición pública: comer con cabeza, mantenerse activa, evitar los excesos y, sobre todo, no perder nunca la ilusión. Una combinación de hábitos sencillos que, lejos de cualquier tratamiento milagroso, sigue siendo su mejor secreto de belleza.