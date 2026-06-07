La indirecta de Alejandra Rubio a Mar Flores sobre su nuevo podcast: «Si me invita, ahí estaré»

Hace apenas unas semanas que Alejandra Rubio se ha estrenado como escritora y las opiniones sobre su libro han sido de lo más variadas. Mientras algunos han aplaudido este nuevo paso profesional, otros incluso se han atrevido a vaticinar que la historia podría acabar convertida en serie. Sea como sea, lo cierto es que la hija de Terelu Campos sigue generando interés. Sin embargo, este fin de semana el protagonismo recaía en otra persona: Mar Flores. La modelo y empresaria celebraba en Madrid una firma de ejemplares de su libro, pero hubo dos ausencias que llamaron especialmente la atención: las de su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio.

Precisamente ambos han querido aclarar ahora el motivo por el que no acudieron a una cita tan señalada para la madre del actor. Lo hicieron durante un evento de MMA (Artes Marciales Mixtas) celebrado en Madrid, donde coincidieron con otros rostros conocidos como Mario Casas.

Durante su encuentro con la prensa, Carlo recordó brevemente su pasado como actor y respondió a la posibilidad de trabajar algún día con el mayor de los hermanos Casas, que actualmente se encuentra inmerso en un nuevo proyecto como director. «Yo, todo lo que sea actuar, encantado. No sabía nada de esto, me lo acabáis de decir vosotros», comentó entre risas.

Sin embargo, la pregunta que realmente interesaba era otra. ¿Por qué no estuvieron en la firma de libros de Mar Flores? Carlo fue el primero en responder: «Bueno, ya sabéis que nosotros teníamos hoy muchos eventos». Una explicación que Alejandra Rubio completó con una referencia al complicado tráfico de la capital durante la visita del Papa León XIV: «Ya sabéis cómo está Madrid. Ir es imposible, se tarda una hora mínimo».

Más allá de esta ausencia, hay otro asunto que sobrevuela a la familia y que ha despertado una enorme expectación. Este lunes verá la luz la entrevista que Mar Flores le ha realizado a su hijo. Una conversación que llega después de meses especialmente intensos para el clan y tras la publicación del libro de la modelo, donde se abordaban episodios muy delicados de su vida personal, incluidas separaciones y presuntos malos tratos.

Aquel relato provocó un importante terremoto mediático. Tanto es así que Carlo Costanzia padre llegó a anunciar públicamente en el programa ¡De Viernes! que emprendería acciones legales contra la modelo. «No voy a permitir que nadie me llame maltratador», aseguró entonces.

Ahora, sin embargo, parece que el tono será completamente diferente. Madre e hijo han apostado por una conversación mucho más íntima y personal. Así la define el propio Carlo: «Ha sido una conversación entre madre e hijo, muy bonita y muy relajada con respecto a otro tipo de entrevistas».

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. Alejandra Rubio no forma parte de los invitados de esta esperada entrega. Al menos, de momento.

«Yo no he sido invitada, por ahora. Pero si me invitan, voy. Yo no tengo problema. Si me invita, ahí estaré», explicó con total naturalidad. Una respuesta que provocó una reacción inmediata de Carlo. Mientras Alejandra hablaba ante los micrófonos, él lanzó una frase que no pasó inadvertida: «Bueno, todavía». Un comentario breve, pero suficiente para dejar abierta la puerta a una posible sorpresa.

Por ahora, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia atraviesan una etapa de estabilidad y parecen haber dejado atrás gran parte de las tensiones que han rodeado a sus familias. La gran incógnita es si esa tranquilidad continuará después de la emisión de la entrevista o si, una vez más, el apellido Costanzia volverá a colocarse en el centro de la actualidad.