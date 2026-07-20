Cielos poco nubosos y posibles tormentas en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas. En las sierras del interior oriental, podría haber nubosidad de evolución diurna con posibles tormentas ocasionales por la tarde, algunas de ellas localmente fuertes en el nordeste de la comunidad. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con un ligero ascenso en las máximas del extremo oriental y vientos flojos variables, además de intervalos moderados del componente oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de julio

Calor intenso y cielo despejado en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta despejado a primera hora, como si se desperezara lentamente ante la llegada del sol, que nos hará compañía desde las 07:18. A medida que avanzamos hacia el mediodía, la calidez dejará entrever una temperatura mínima de 20 grados, pero la sensación térmica alcanzará hasta los 37, lo que dará pie a un ambiente algo cargado. A lo largo del día, los vientos soplarán suaves, pero sin superar los 30 km/h, permitiendo disfrutar de la jornada sin molestias.

Ya por la tarde, el termómetro indicará un máximo de 38 grados y aunque no se prevén lluvias significativas, el ambiente podría parecer pesado por la alta humedad que ronda el 95%. Con el sol despidiéndose a las 21:41, esta jornada estival se lidiará bajo cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para un paseo por la ciudad en la calma de la noche sevillana.

CÃ³rdoba: ambiente cambiante con sol y lluvia

La jornada comienza en Córdoba con un ambiente inusualmente dinámico, donde el viento fresco acaricia las calles y las nubes avanzan ominosamente en el horizonte. A medida que se levanta el sol, la calma matutina es solo un preámbulo de lo que promete ser un día de altibajos, con un calor que puede alcanzar los 40 grados, pero también chispazos de lluvia que alterarán el transcurso habitual.

La transición entre la mañana y la tarde será notoria; mientras que por la mañana se experimentará un calor intenso y una sensación térmica elevadísima, por la tarde se prevén lluvias y rachas de viento que podrían superar los 40 km/h. Con una humedad que oscilará entre el 15% y el 75%, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cambios súbitos en el tiempo.

En Huelva, día soleado y agradable al aire libre

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con un cielo que se mantendrá despejado y temperaturas que oscillarán entre los 19 y 33 grados. A lo largo del día, el viento será suave, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable, sin preocupaciones por lluvias.

Es una jornada ideal para pasear y disfrutar del aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades cotidianas. La estabilidad del tiempo permite planificar sin contratiempos y disfrutar de un día cálido y agradable.

Cielo despejado y ambiente caluroso en CÃ¡diz

Este día, Cádiz amanece con un cielo mayormente despejado y unas temperaturas que rondan los 22 grados, lo que proporciona un arranque fresco y agradable. A medida que avanza la mañana, se prevé que el termómetro ascienda hasta alcanzar un máximo de 27 grados. La brisa será moderada, con vientos del oeste a una velocidad de 20 km/h, aunque se anticipan ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h, por lo que es importante estar atentos. La humedad, con un 90%, traerá una sensación térmica que podría alcanzarse hasta los 30 grados, generando un ambiente ligeramente pesado.

Durante la tarde, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de la luz del día hasta las 21:40. La temperatura se mantendrá alrededor de los 26 grados, mientras que la sensación térmica será similar, creando una jornada calurosa pero placentera. Sin probabilidad de lluvia a lo largo del día, se presentan condiciones ideales para pasear y disfrutar del buen tiempo que ofrece la ciudad, convirtiendo esta jornada en una excelente oportunidad para salir al aire libre y aprovechar el sol.

JaÃ©n: cálida jornada con brisa agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura suave, ideal para disfrutar del aire fresco. A lo largo del día, la sensación térmica irá en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados por la tarde, aunque se mantendrá una agradable brisa del noreste que hará más llevadera la jornada. Se recomienda vestir ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que el sol estará radiante y la calidez nos acompañará hasta caer la noche.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la tranquilidad de la mañana, con una temperatura mínima de 24°C. A medida que avanza el día, el termómetro asciende llegando hasta los 37°C por la tarde, acompañados de ráfagas de viento de hasta 9 km/h que aportan frescura a la jornada.

Se recomienda aprovechar las horas matinales antes de que el calor se intensifique, ya que la tarde podría traer incremento en la humedad y un ambiente más caluroso. Es un buen momento para mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

Granada: cielos despejados y calor agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable en torno a los 24 grados. El ambiente será cálido y la sensación térmica podría alcanzar hasta los 41 grados, por lo que es recomendable cuidar la hidratación y protegerse del sol.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con momentos soleados y algunas nubes dispersas en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, lo que invita a disfrutar del aire libre. No olvides llevar contigo ropa ligera y un sombrero para resguardarte de los rayos solares.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor moderado

Las primeras horas traen un cielo despejado, ideal para comenzar la jornada con energía. A medida que avanza el día, el calor se hará presente, alcanzando hasta 32 grados en su punto máximo, mientras que el viento soplará suave desde el sur a 10 km/h, aportando frescura en los momentos más cálidos.

Afrontando la tarde, se prevé un ligero aumento en la sensación térmica, llegando hasta los 35 grados. Con una baja probabilidad de lluvia, se recomienda disfrutar del sol con precaución y mantenerse hidratado. La puesta del sol a las 21:25 cerrará un día donde el calor y el viento se complementarán en un ambiente agradable.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET