Los tribunales avalan la tala por el Ayuntamiento de Palma de 18 bellasombra en mal estado

Los tribunales avalan la tala por el Ayuntamiento de Palma de 18 bellasombras en mal estado ubicados en la plaza del barrio de La Calatrava y ha retirado la medida cautelar adoptada el pasado 11 de diciembre a petición de una entidad contraria a esta medida.

El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 reconoce la responsabilidad municipal de garantizar la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta los informes técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines, en los que se concluye que todos los ejemplares afectados se encuentran en mal estado, sin perspectivas de futuro y con diversas patologías que comportan un riesgo elevado de fractura o caída, especialmente en situaciones de viento fuerte o lluvias intensas.

A la vista del contenido de estos informes, el juzgado estima que prevalece la «necesidad de preservar la seguridad de las personas por el riesgo que presentan estos árboles».

En relación con las alternativas propuestas por la parte recurrente para evitar riesgos (como la delimitación de áreas mediante barreras físicas), el juzgado reconoce que «se ha puesto de manifiesto la ineficacia de las mismas en la medida en que, adoptadas dichas medidas, al día siguiente las vallas aparecieron fuera de su sitio».

A ello se añade que, según el informe del servicio municipal, los árboles se encuentran en una zona que no puede ser anulada ni cerrada, ya que impediría el acceso de bomberos, ambulancias o fuerzas policiales en caso de urgencia o accidente, «suponiendo esto último otra situación de riesgo para la seguridad de las personas».

Por todos estos motivos, el juzgado considera que «debe prevalecer el interés de garantizar la seguridad ciudadana por el riesgo que estos árboles y, en consecuencia, procede a alzar la medida cautelar adoptada y denegar la suspensión de la ejecución solicitada por la entidad recurrente».

Cabe recordar que en 2024 el Ayuntamiento de Palma ya procedió a la restitución de varios ejemplares de bellasombra en la plaza. En aquel proceso, un juzgado avaló también la decisión municipal, reconociendo la responsabilidad de actuar para garantizar la seguridad pública.

El Consistorio recuerda asimismo que, ante la retirada de los 18 ejemplares de bellasombra, serán repuestos otros 20 nuevos árboles en la plaza, aumentado así el arbolado del espacio.