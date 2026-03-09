La ‘manada de Magaluf’, a juicio: 8 jóvenes violaron a una turista, grabaron 21 vídeos y lo difundieron por redes

Casi tres años después de que ocurrieran los hechos, la Audiencia Provincial de Baleares se dispone a juzgar este lunes a la manada de ocho jóvenes, siete franceses y un suizo, acusados de violar en grupo a una turista de 18 años en la habitación de un hotel de la localidad de Magaluf (Mallorca).

Los hechos ocurrieron concretamente sobre las 07:30 horas del 14 de agosto de 2023 cuando siete de los processados acudieron a la habitación del establecimiento hotelero acompañados de la víctima, donde en aquel momento ya se alojaba uno de ellos.

Una vez todos reunidos, los varones, conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones durante media hora.

Además, los acusados jalearon comentarios obscenos mientras abusaban de ella y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos de las agresiones sexuales que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

La joven consiguió salir de la habitación y bajar a la calle donde pidió auxilio a gritos. De inmediato fue atendida por el personal de seguridad del hotel, que avisó a la Guardia Civil. Atendiendo a la descripción de los autores que ofreció la víctima, los agentes consiguieron identificar y detener a los componentes de la manada. También prestó declaración la víctima, que fue examinada por un médico forense

Los ocho individuos se encuentran en prisión provisional desde pocos días después de que ocurrieran los hechos, a la espera del juicio que arranca este lunes a partir de las 10:000 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares. Está previsto que prosiga el miércoles, el jueves y el viernes.

Por todos estos hechos la Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros como supuestos autores de seis delitos de agresión sexual, uno contra la intimidad y otro de maltrato.