No es Noruega, pero lo parece: el embalse más bonito de España que todo el mundo compara con un fiordo

Los expertos de Barceló viajes nos explican: «Hay testimonios muy antiguos que hablan de un asentamiento entre las cuencas de dos ríos: el Esla y el Yuso. El paraje natural era un lugar muy apropiado para la industria ganadera y Riaño se convirtió en un polo de atracción para el resto de la comarca. Sin embargo, la construcción del embalse en 1987 lo cambió todo. Sus vecinos fueron desalojados de sus casas y llevados a la zona del valle, lo que se llamó Nuevo Riaño, y se trasladaron, piedra a piedra, los edificios más singulares de los nueve pueblos afectados. La construcción de esta presa supuso una gran movilización popular pero la decisión del gobierno de hundir los pueblos fue inamovible».

Siguiendo con la misma explicación: «El embalse de Riaño es el más grande construido en la cuenca del Duero. Tiene unos 100 kilómetros de costa. Su construcción provocó el hundimiento de 9 pueblos y el realojo de las familias en el Nuevo Riaño. Se puso en marcha el 31 de diciembre de 1987, justo el último día en el que la Unión Europea permitía este tipo de construcciones. Ahora mismo se ha convertido en un lugar para hacer turismo náutico. Es posible dar un paseo en barco de más de una hora que permite observar el paisaje de estas increíbles montañas desde dentro del agua. Es un paseo empedrado de casi un kilómetro que trata de recordar los nueve pueblos afectados por la construcción de la presa. Cada 100 metros, un panel informa de las características de cada una de estas localidades y de sus costumbres. Lo mejor de este paseo son las vistas tanto del embalse como de las montañas que lo rodean. Al final, en el embarcadero, se puede tener una buena perspectiva de Riaño».

Con algunos puntos de interés que pueden ser claves más allá de este embalse: «A las afueras de la ciudad, junto a la Ermita de Nuestra Señora del Rosario, justo al final del Paseo del Recuerdo, está lo que se ha llamado oficialmente “el banco más bonito de León”. Las vistas desde este punto son impresionantes pues mezcla la inmensidad del embalse de Riaño con el verdor de los picos Gilbo, Yordas y Las Pintas. Su construcción se debe a una iniciativa turística para poner de relieve el patrimonio natural de la zona».