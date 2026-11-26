El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un incremento del gasto de un 50% en «mantenimiento ferroviario» tras los 115 muertos en las dos tragedias en la alta velocidad de Urda (Toledo) y de Adamuz (Córdoba). El Ejecutivo ha reconocido ahora que lo ha hecho después de aplicar «criterios técnicos» a la hora de calcularlo. Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, este martes en el último Consejo de Ministros en plenas funciones antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La administración socialista ha acordado la aprobación de nuevos convenios entre Adif y la Administración General del Estado para «sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias que integran su red» en el periodo 2026-2030. La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguró que permitirían una «financiación estable y plurianual para nuestras infraestructuras ferroviarias». «Sitúan el mantenimiento, la renovación y la seguridad de la red en el centro de las prioridades», subraya la política socialista.

El objetivo de esta medida, en palabras de la propia Elma Saiz, es «que la ciudadanía recupere la confianza en nuestro sistema ferroviario» a través de un «esfuerzo inversor muy importante». La portavoz del Gobierno ha detallado que se acabará «incrementando la inversión un 50% hasta alcanzar los 19.000 millones de euros durante los próximos cinco años».

El aumento de este presupuesto, según la propia ministra, «responde a las necesidades identificadas por los propios técnicos». «Una inversión calculada a partir de criterios técnicos y de las actuaciones que consideran necesarias para mantener, renovar y mejorar nuestra red», ha subrayado la dirigente socialista.

«En definitiva, más recursos para cuidar nuestras infraestructuras, reforzar su mantenimiento y preservar la calidad y la seguridad del sistema ferroviario», ha concluido la ministra de Inclusión.

«Criterios técnicos» tras 115 muertes

Todo ello después de que el gasto en mantenimiento se convirtiera en un tema clave tras los trágicos accidentes ferroviarios de este 2026. El primero de ellos fue en Adamuz (Córdoba) en enero. Entonces, el descarrilamiento de un Iryo provocó que este tren invadiera los raíles contrarios justo en el momento en el que un Alvia venía en dirección opuesta. Hubo 46 muertos.

A estos fallecimientos hay que sumar la catástrofe de Urda del pasado 28 de octubre, apenas 10 meses después, en la que murieron 69 personas después de una caída del sistema de seguridad LZB que vigila la distancia entre los ferrocarriles. Entonces, un tren de alta velocidad de Renfe impactó a 200 km/h y sin sistemas de seguridad o frenado automático contra un Iryo parado en la vía.

El ex ministro Óscar Puente compareció a petición propia tras esta última tragedia en la Diputación Permanente del Congreso. Allí le recriminaron la falta de inversión en mantenimiento y trató de defenderse: «He tratado de llevar lo que tengo al límite». «No tengo más, tenemos un presupuesto que, como ven, desde el año 2023 no ha cambiado», lamentaba en su última intervención como titular de su cartera, ya que dimitió unos minutos más tarde.

Ahora, Saiz ha asegurado que se aplicarán «criterios técnicos» para el cálculo de las necesidades de mantenimiento del sistema. Y, frente a lo que aseguró el ex ministro de Transportes, sí que gozarán del margen para ampliar ese gasto hasta los 19.000 millones en 5 años.

El Gobierno, además, ha reducido un 27,5% el gasto en mantenimiento por viajero. El número de pasajeros de la alta velocidad se ha disparado con la entrada de Iryo y Ouigo. La cifra de personas transportadas en 2025 asciende a 44,5 millones, un 12% más que el año anterior y el doble que en 2019. Sin embargo, el mantenimiento no lo ha hecho: la inversión es de 8,5 euros por viajero en las líneas de alta velocidad; es decir, una caída de una cuarta parte en 10 años.