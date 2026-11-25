En las aguas heladas del Ártico vive un animal capaz de desafiar nuestra idea del paso del tiempo: la ballena boreal puede superar los dos siglos de vida. Este cetáceo, cuyo nombre científico es Balaena mysticetus, figura entre los mamíferos más longevos conocidos y despierta el interés científico por sus extraordinarias adaptaciones. Una de las pistas más sorprendentes sobre su edad procede de antiguas puntas de arpón que quedaron incrustadas en ejemplares que siguieron nadando durante décadas.

Su longevidad no es su única singularidad. Su cuerpo robusto, su enorme cráneo y una gruesa capa de grasa le permiten vivir en mares donde el hielo condiciona la existencia. Puede alcanzar unos 20 metros de longitud y alrededor de 100 toneladas de peso. Según la web Tupi, se alimenta filtrando pequeños organismos mediante largas placas de barbas y emite numerosas vocalizaciones para orientarse, localizar alimento y comunicarse bajo el hielo. Los expertos destacan que estudiarla ayuda a comprender cómo algunos animales afrontan el envejecimiento y recuerda la fragilidad de los ecosistemas polares ante los cambios ambientales.

¿Cómo se ha descubierto que la ballena boreal puede vivir 200 años?

Durante mucho tiempo, calcular la edad de una ballena boreal fue complicado. Las primeras estimaciones situaban su esperanza de vida cerca de los 70 años, pero las evidencias posteriores ampliaron ese horizonte.

Según el Servicio Nacional de Pesca Marina (NOAA), las puntas de arpón antiguas halladas en algunos ejemplares indican que sobrevivieron a episodios de caza ocurridos muchas décadas atrás. Algunos objetos se remontan al siglo XIX y constituyen una prueba llamativa de su resistencia.

Hoy los investigadores cuentan con técnicas más precisas. Una de ellas analiza el núcleo del cristalino del ojo, tejido que se forma pronto y apenas se renueva. Allí se mide la proporción entre dos formas del aminoácido ácido aspártico, cuya transformación gradual permite estimar la edad.

Según los investigadores, la comparación con curvas de referencia ha permitido identificar ejemplares centenarios y una muestra compatible con más de 200 años.

También se estudian marcas en los ovarios de las hembras y la composición química de las barbas, aunque esta última aporta información principalmente durante los primeros 20 años. La combinación de indicios ha consolidado la idea de que esta ballena puede vivir más de dos siglos.

¿Cuáles son las claves de su adaptación al océano Ártico?

Desde el NOAA consideran a la ballena boreal como una de las especies mejor adaptadas a las aguas polares. Su capa de grasa subcutánea puede acercarse a los 50 centímetros y la protege del frío.

A diferencia de muchas otras grandes ballenas, carece de aleta dorsal, lo que facilita el desplazamiento bajo el hielo. «Su cráneo, que puede superar los cinco metros, le permite romper capas de hielo marino para salir a respirar», mencionan los expertos.

Habita regiones árticas y subárticas, como los mares de Bering, Chukchi y Beaufort y las aguas próximas a Groenlandia y Canadá. Muchas poblaciones siguen los cambios estacionales de la banquisa: pasan el invierno en zonas más meridionales y avanzan hacia el norte cuando el hielo retrocede en primavera.

Como otras ballenas barbadas, filtra el agua mediante placas flexibles que retienen krill, copépodos y otros invertebrados. NOAA estima que necesita consumir alrededor de cien toneladas métricas de presas al año.

«Para encontrar alimento y orientarse en un entorno de visibilidad limitada, utiliza un sistema auditivo desarrollado y un amplio repertorio de sonidos», explican los profesionales.

¿Qué puede enseñar su longevidad sobre el envejecimiento?

Uno de los mayores interrogantes sobre esta ballena es cómo consigue mantener sus tejidos durante tanto tiempo. Una investigación de la Universidad de Rochester apunta a la proteína CIRBP como una de las piezas que podrían explicarlo. Esta proteína participa en la reparación de roturas de doble cadena en el ADN, lesiones que, si no se corrigen, pueden favorecer alteraciones celulares y enfermedades.

Los investigadores observaron que las ballenas boreales presentan niveles de CIRBP aproximadamente cien veces superiores a los de otros mamíferos. El hallazgo no supone haber descubierto una fórmula para prolongar la vida humana, pero abre una vía para estudiar la reparación genética y la protección frente al deterioro celular.

El Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua también destaca el interés que despierta el genoma de esta especie por su longevidad y su aparente resistencia a determinadas enfermedades degenerativas. Comprender esos mecanismos puede aportar conocimientos valiosos, aunque trasladarlos a la medicina humana requerirá más investigación.

Una especie longeva que necesita protección

Pese a su tamaño y fortaleza, la ballena boreal ha sufrido una intensa presión humana. La caza comercial redujo drásticamente sus poblaciones: antes de esa explotación podían existir al menos 50.000 ejemplares en el mundo, mientras que en la década de 1920 quedaban menos de 3.000.

La actividad ballenera terminó en 1921. Desde entonces, algunas poblaciones se han recuperado; la del Ártico occidental se estima actualmente en unos 15.229 individuos, según NOAA.