Entre septiembre y octubre de 2026, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzó una extensión media de 25 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de Estados Unidos, debido a un vórtice pilar especialmente intenso, según la NASA y la NOAA. El agujero de la capa de ozono alcanzó su máxima extensión el 18 de septiembre, cuando llegó a cubrir 27,1 millones de kilómetros cuadrados. Esta superficie equivale aproximadamente al 90 % del récord histórico, registrado el 9 de septiembre de 2000.

«En los últimos años, el agujero de ozono anual se ha estado formando más tarde en la temporada, lo que indica que la capa de ozono se está recuperando», afirmó Paul Newman, científico sénior de la Universidad de Maryland y líder durante mucho tiempo del equipo de investigación del ozono de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la agencia. «Pero un vórtice polar inusualmente potente ha prolongado el agotamiento del ozono en la Antártida esta temporada, lo que ha permitido que el agujero crezca hasta alcanzar proporciones que no habíamos visto en una década».

Preocupación por el agujero de la capa de ozono en la Antártida

La destrucción de la capa de ozono comienza con la presencia de sustancias químicas artificiales que contienen cloro y bromo. Una vez liberados en el medio ambiente, estos compuestos ascienden poco a poco hasta alcanzar la estratosfera, donde la radiación ultravioleta los descompone y libera átomos de ambos elementos. Estos átomos pueden reaccionar químicamente con las partículas presentes en las nubes que se forman en la estratosfera antártica, caracterizada por sus temperaturas extremadamente bajas, desencadenando así la destrucción del ozono.

Uno de los elementos fundamentales en este fenómeno es el vórtice polar, un anillo estacional de vientos intensos que gira alrededor de la Antártida en las capas superiores de la atmósfera. Al mantener atrapadas masas de aire frío sobre el continente, este sistema favorece la formación de nubes estratosféricas polares. Estas nubes desempeñan un papel esencial, ya que proporcionan las condiciones necesarias para que se produzcan las reacciones químicas que aceleran el deterioro de la capa de ozono.

«El vórtice polar fue inusualmente grande este año, en parte porque los sistemas meteorológicos a escala planetaria que normalmente surgen de la atmósfera inferior y lo disipan fueron especialmente débiles en agosto y septiembre», explicó Amy Butler, investigadora científica del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA. «Esa débil acción ondulatoria mantuvo los vientos más fuertes del vórtice polar a varios grados de latitud del Polo Sur, creando una zona más extensa con condiciones ideales para que se produzca el agotamiento de la capa de ozono».

Para analizar las concentraciones de ozono, los investigadores de la NOAA utilizaron instrumentos instalados en globos que se lanzaron a la atmósfera desde el Observatorio Atmosférico de Referencia del Polo Sur. Asimismo, obtuvieron datos mediante el espectrofotómetro Dobson, un dispositivo óptico específico para medir la cantidad de ozono presente en la atmósfera. Según los valores recogidos, la concentración de ozono encima del Polo Sur alcanzó su valor mínimo anual el 17 de octubre, cuando descendió hasta las 105 unidades Dobson.

La unidad Dobson es una referencia estándar que se utiliza para cuantificar la cantidad total de ozono acumulada en una columna vertical de la atmósfera. Para hacerse una idea de esta medida, 100 unidades Dobson equivaldrían a una capa de apenas un milímetro de grosor si todo el ozono se comprimiera bajo las condiciones estándar de temperatura y presión al nivel del mar. El registro más bajo obtenido hasta la fecha sobre el Polo Sur corresponde a octubre de 2006, cuando se alcanzaron las 92 unidades Dobson.

Desde 1979, los satélites también han desempeñado un papel clave en el monitoreo de los niveles de ozono. Para llevar a cabo el estudio correspondiente a 2026, los científicos recurrieron a los datos de varios instrumentos instalados en los satélites Aura de la NASA, NOAA-20 y NOAA-21, así como en el Suomi National Polar-orbiting Partnership, una misión desarrollada por la NASA y la NOAA.

Extensión, profundidad y duración

Para estudiar el agujero de la capa de ozono, los científicos tienen en cuenta los siguientes parámetros: