Quienes se fijan en el reloj al salir del trabajo en diciembre suelen llevarse una sorpresa. La intuición dice que la noche debería caer más pronto el día del solsticio, cuando el día astronómico toca fondo y la luz natural dura menos que en cualquier otra jornada del año. Sin embargo, el calendario oficial marca el ocaso más temprano semanas antes, entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre según la latitud. Ese desfase no es un capricho del reloj ni un error de cálculo: nace de cómo gira la Tierra alrededor del Sol y de cómo medimos el tiempo en nuestra vida cotidiana.

Cuándo es el atardecer más temprano del año

En el calendario de 2026, el ocaso más madrugador se concentra en el tramo final de noviembre y principios de diciembre. En latitudes medias como la península ibérica, ese mínimo vespertino llega a principios de diciembre, mientras que en puntos más al norte se adelanta ligeramente hacia finales de noviembre. El detalle que confunde a medio mundo es que la puesta de Sol más temprana y la duración más corta del día no caen en la misma fecha.

A mediados de diciembre la puesta ya ha empezado a retrasarse unos minutos respecto al mínimo de comienzos de mes, aunque todavía queda margen hasta el solsticio de invierno, previsto este año para el 21 de diciembre. La diferencia entre ambos momentos ronda los diez o quince días en buena parte de España, un margen pequeño en cifras pero muy visible cuando sales a la calle sin luz.

Por qué no coincide con el solsticio de invierno

El solsticio de invierno es el momento en el cual el hemisferio norte está más alejado del Sol lo que provoca el día más corto del año.El problema radica en el hecho de que los relojes están calibrados según el tiempo solar medio, lo que significa que cada día dura exactamente 24 horas, mientras que el sol viaja a diferentes velocidades durante un año.

La ecuación del tiempo puede ser provocada por dos factores diferentes:

En primer lugar la órbita de la Tierra es elíptica, lo que significa que la Tierra se acelera cuando se acerca a su punto más cercano al Sol-perihelio-al comienzo de enero. En segundo lugar la inclinación del eje de la Tierra en 23.5 grados provoca que el sol se mueva a diferentes velocidades a través del ecuador.

En diciembre, la combinación de ambos factores hace que el mediodía solar verdadero llegue cada vez más tarde en el reloj; si el mediodía se retrasa y la duración total del día apenas varía en torno al solsticio, la hora del atardecer comienza a empujarse hacia delante antes de que el invierno astronómico haya arrancado.

Cuándo es el amanecer más tardío

El amanecer más tardío tampoco clava su cita en el solsticio. Suele llegar después, ya entrada la recta final de diciembre o incluso en los primeros días de enero en muchas zonas. El mismo desplazamiento del mediodía solar que adelanta la recuperación de la tarde retrasa la llegada de las primeras luces de la mañana.

Quien madruga en enero lo nota enseguida: las tardes ya han ganado algo de luz respecto a principios de diciembre, pero las mañanas siguen siendo oscuras y frías durante un buen trecho. Ese desfase asimétrico entre mañanas y tardes forma parte de la mecánica celeste de cada invierno y no tiene nada de extraño.

Horas del atardecer en las principales ciudades de España

La hora exacta a la que se esconde el Sol cambia de forma notable dentro de un mismo huso horario. El ritmo oficial de la península y Baleares corresponde al meridiano 15 grados este, pero la mayor parte del territorio queda al oeste de esa referencia, lo que retrasa la hora solar respecto al reloj. Además, la latitud influye en el ritmo al que varían las horas de luz.

En Madrid, durante el tramo más temprano de diciembre de 2026, el Sol se pone alrededor de las 17:45. En Barcelona, situada más al este, la luz se va antes, cerca de las 17:15. Hacia el oeste el reloj se estira más: en Sevilla el ocaso ronda las 17:55, y en A Coruña, más al noroeste, se acerca a las 18:00.

En Canarias, con su propio huso horario una hora por detrás, las puestas de Sol en diciembre se sitúan en torno a las 18:00 en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife.

Cómo evolucionan los días a partir del solsticio

Una vez superado el solsticio del 21 de diciembre, la duración total del día empieza a crecer de nuevo, al principio a un ritmo casi imperceptible. Durante los primeros días tras el solsticio apenas se suman segundos o un minuto escaso cada jornada, algo lógico porque cerca del punto extremo la variación diaria en la declinación solar es mínima.

Mirar el cielo de diciembre con esta lógica quita el aire misterioso al calendario y deja ver una precisión astronómica que funciona con relojería fina, aunque nuestros relojes de pulsera parezcan llevar la contraria.