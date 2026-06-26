Alba Carrillo reconoce su error: «Me equivoqué, tenía que haberme ido con Sonsoles a Antena 3»

El pasado jueves, 25 de junio, COOL se desplazó hasta los emblemáticos Cines Callao de Madrid para estar presente en el estreno de La más grande, la serie documental basada en la vida de Rocío Jurado. Como no podía ser de otra manera, la cita reunió a numerosos rostros conocidos que quisieron arropar a Rocío Carrasco en esta velada tan especial, como fue el caso de Terelu Campos, Aurelio Manzano, Kiko Hernández, Benito Catejón, Anabel Dueñas, Naiara o Pilar Vidal, entre otros. Tampoco faltó Alba Carrillo, íntima amiga de Carrasco, quien, además de deshacerse en halagos hacia la inolvidable intérprete de Como una ola, habló con los micrófonos de este periódico sobre su actual etapa profesional, reconociendo que, a día de hoy, se arrepiente de haber rechazado una oferta que le llegó en el pasado.

«Es verdad que cuando Sonsoles Ónega se fue a Antena 3, me llamó. Y yo, por fidelidad a Mediaset y a la productora de Unicorn Content, me quedé. Pero siempre he pensado que me equivoqué. Bueno, evidentemente me equivoqué y tenía que haber tomado otra decisión», reconocía. Fue en 2022 cuando Ónega dio un giro a su carrera al fichar por Atresmedia para ponerse al frente de Y ahora Sonsoles. Tras ella, muchos rostros vinculados a la cadena de Fuencarral siguieron sus pasos, como fue el caso de Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar. Alba Carrillo pudo haberse unido a esta lista, pero prefirió mantenerse en Telecinco, una decisión que hoy reconoce que habría gestionado de otra manera. Aun así, la presentadora de El Sótano Club ha dejado claro a los micrófonos de COOL que cree en el destino y que todo ocurre por una razón. «Lo que sucede conviene. Mi camino era este», concluía.

En cuanto a su actual momento profesional, Alba sostenía que estaba desarrollando una muy buena etapa como presentadora de El Sótano Club. «Es un programa pequeñito que ha arrancado con humildad. Pero vamos teniendo entrevistas cada vez mejores», decía. Sobre si era un formato en el que se sentía más libre, la televisiva ha sido clara: «Yo me siento libre vaya donde vaya, porque es que así soy yo. No me da miedo el futuro, porque sé que si no, encontraré otro trabajo y estaré en otro lado. Pero ha costado mucho tiempo poder hablar en libertad para que nadie me censure, entonces no me pienso permitir no decir lo que pienso», sentenciaba.

Para terminar, Alba también ha hecho hincapié en su amistad con Rocío Carrasco. «Haga lo que haga, voy a estar apoyándola igual que ella me apoya a mí en todo. A Rocío Jurado la pude conocer, pero es un icono de nuestra cultura. Es una de las voces más increíbles que hemos tenido en el mundo. Fue la voz del milenio. Fue una mujer feminista y anticipada a su tiempo. Es que era todo», concluía, dejando entrever que para ella era todo un orgullo poder estar presente en este estreno. Una cita a la que quiso acudir junto a su madre, Lucía Pariente, quien prefirió no dar ningún tipo de declaración a la prensa.