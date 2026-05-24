Alba Carrillo explota en redes sociales por Rocío Carrasco y carga contra Rocío Flores: «¿La quieren dejar en paz?»

Alba Carrillo se ha vuelto a pronunciar… Otra vez. En las últimas semanas, la modelo y colaboradora de televisión se ha convertido en una auténtica bomba en redes sociales. Aunque siempre ha sido muy activa digitalmente, ahora su cuenta de Instagram parece un plató paralelo donde expresa su opinión y responde sin filtros ante cientos de miles de personas. Y esta vez ha salido en defensa de su amiga, Rocío Carrasco.

Después de la polémica con RTVE, del altercado viral a las puertas de la tienda de Omega en Madrid y de varios mensajes incendiarios en stories, Alba Carrillo ha decidido salir públicamente a hablar sobre su amiga. ¿El motivo? Las últimas declaraciones de Rocío Flores sobre su madre durante su aparición televisiva en ¡De Viernes!.

Hace apenas unas horas, la ex mujer de Feliciano López compartía dos vídeos en Instagram donde hablaba sin rodeos sobre la situación familiar entre madre e hija. Y, como suele ocurrir cuando Alba abre la boca, no dejó indiferente a nadie. «A mí me gusta hablar. Esto no es conflicto ni nada, es simplemente dar mi opinión», comenzaba diciendo.

La amistad entre Alba Carrillo y Rocío Carrasco viene de lejos. Ambas coincidieron en uno de los momentos más delicados de sus vidas y compartieron además plató en el desaparecido programa Hable con ellas. Desde entonces, la modelo siempre ha salido en defensa de la hija de Rocío Jurado, especialmente desde que decidió romper su silencio con su mediático documental.

Y es que el conflicto entre Rocío Carrasco y Rocío Flores es algo eterno, que parece que no tiene final. Esta misma semana volvió a ocupar titulares después de que la nieta de Rocío Jurado reapareciera en televisión recordando momentos de su infancia y hablando sobre su abuela. Pero el asunto fue todavía más allá cuando el programa decidió sumar a Raquel Mosquera para comentar el 25 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco. Una mezcla bastante extraña que terminó (como no) sacando a la luz el nombre de la hija de la tonadillera y el boxeador.

Al conocer el contenido del programa, Alba Carrillo explotó. Y lo hizo como mejor sabe: a golpe de stories. «Rocío Carrasco es mi amiga y, aunque no lo fuera, es un ser humano», comenzaba diciendo visiblemente molesta. Pero la cosa no quedó ahí. «Está haciendo su vida con la gente que la queremos, está trabajando y no se mete con nadie. ¿La quieren dejar en paz?», añadía.

Fue entonces cuando llegaron los mensajes más duros hacia Rocío Flores. Alba no dudó en señalar directamente la exposición pública que hace de la relación con su madre: «Su hija habla de ella todas las semanas y no hace más que lanzarle dardos. Yo, siendo madre, me moriría de dolor si Lucas hiciera eso constantemente».

Lejos de suavizar el tono, la colaboradora fue todavía más contundente: «Intenta victimizarse diciendo ‘mi madre es mala’ y encima te alías con personas que también hablan mal de ella y quieres que te haga caso. Es una puñetera locura».

Unas declaraciones que vuelven a demostrar que Alba Carrillo no tiene filtro y que, aunque ya tenga un plató disponible para su programa, todo lo que tenga cámara le sirve para poder expresarse.