Alba Carrillo: «Prefiero a un hombre infiel que a uno tacaño, no soporto a los tacaños»

Alba Carrillo es una mujer a la que le gusta viajar y conocer el mundo. Señala que elegiría para una escapada a la reina Letizia, a Rocío Carrasco y a Candela Peña, cree que sería un viaje de muchas risas y conversaciones interesantes.

Recientemente, Alba Carrillo, junto con la compañía OUIGO, ha participado en la campaña Cambia tu destino, cambiando tu destino, a través de la cual han invitado a los viajeros que iban a Oporto a elegir un nuevo destino, teniendo en cuenta la maldición de Oporto: dicen que pareja que va de visita a la ciudad lusa, pareja que rompe.

Alba Carrillo no quiere creer en las maldiciones de amor, pero añade, divertida, que «a lo mejor» es víctima de una porque «el tema del amor a mí se me complica bastante». Afirma que lo que lleva ahora es el «Fast Love» y que, si tiene que elegir, prefiere a un hombre infiel a uno tacaño, eso sí: «A poder ser que no me entere».

¿Has estado en Oporto? ¿Crees en las maldiciones de amor? Dicen que los amarres de amor funcionan…

Sí, he estado en Oporto, pero más por trabajo que por amor. Y sobre las maldiciones… quiero pensar que no existen, pero oye, a veces lo dudo, porque el tema del amor se complica bastante. A lo mejor soy víctima de una (risas).

Siempre dices que el amor está complicado. ¿Sigue igual?

Sí, sí, sigue muy complicado. Pero no sólo para mí, lo veo en todo el mundo y lo hablo mucho con amigos. Todos vemos que falta compromiso. Ahora todo es muy rápido, muy «fast love», y sin implicación.

Conoces a alguien y te enamoras: ¿qué destino eliges? ¿Y a cuál no irías?

Me gustan los viajes de playa, pero también combinar con turismo. México me encanta, y Estados Unidos también, aunque ahora no me apetece tanto. En España, cualquier sitio, porque tenemos un país que siempre me sorprende. ¿Un destino al que no iría? Más que un lugar concreto, evitaría sitios donde no se respeten los derechos humanos. Eso sí me genera inseguridad. Pero en general, me gusta conocer el mundo.

Primer viaje en pareja: ¿qué te hace pensar que no va a funcionar?

Hay muchas pequeñas «red flags». Por ejemplo, si no te tienen en cuenta al organizar el viaje, si no hay comunicación… Pero sobre todo, la clave es la complicidad. Si no te ríes, si no hay sentido del humor, el viaje puede hacerse eterno. Ahí ya sé que va a ser complicado.

Alba Carrillo, te propongo un dilema clásico: ¿infiel generoso o fiel tacaño?

Esto que me preguntas es muy complicado, porque un tío tacaño no lo puedo soportar. Vamos, ni a un tío, ni a una amiga, ni nada; la gente tacaña me parece que no tiene gusto por la vida. Creo que soy una anfitriona generosa y que cuando voy a lo que sea, me gusta disfrutar con mis amigos o con mi pareja o con quien vaya. Te diré: a una persona tacaña no la soporto, no me gusta nada.

Ahora bien: un infiel también te hace sufrir, pero es verdad que si no te enteras, o si es una infidelidad sólo sexual que no conlleva una infidelidad emocional, pues creo que preferiría a una persona que no sea tacaña, aunque sea infiel, pero a poder ser que yo no me entere y que sea solamente algo sexual.

De todos modos, creo que normalmente los tíos infieles suelen ser tacaños, porque son míseros con la vida, y que si te regalan algo es para tranquilizar su cargo de conciencia. Así que creo que va bastante unido, es un tema de valores.

Un viaje en tren con tres famosos: ¿a quién eliges?

Ummm, qué complicada pregunta. A la Reina Letizia, me parece una persona muy interesante y culta, creo que sería una conversación increíble. A Rocío Carrasco, que es amiga y además es facilísima para convivir, viajar con ella es un placer. Y a Candela Peña, porque es divertidísima, tiene carácter y seguro que el viaje sería un no parar de reír.

¿Tu viaje más caótico… y el más divertido?

Londres es mi «maldición personal». Siempre que voy, pasa algo: maletas perdidas, vuelos que se escapan… es un desastre (risas). Y los más divertidos… muchos. Viajar con amigos siempre es un acierto. También viajo mucho con mi madre y mi hijo: a Laponia, un crucero por el Caribe, Marrakech… Me lo he pasado increíble.

¿Alguna anécdota viajando que recuerdes con humor?

Una vez hicimos un crucero por el Caribe con mi madre y mi hijo, y de repente anuncian que viene un huracán y tenemos que volver a puerto. En medio del caos, un exnovio que es ingeniero aeronáutico nos llama: «Id corriendo a Cabo Cañaveral, que lanzan un cohete». Y allí nos ves, en pleno huracán, viendo despegar un cohete de la NASA. Después, horas y horas en coche atravesando estados, tráfico imposible, vuelos improvisados; también perdimos la maleta, tuvimos que comprar ropa por el camino. En fin, un viaje muy accidentado y muy loco, pero lo recuerdo como un viaje increíble.

Al final, lo importante no es el destino, sino con quién viajas. Los viajes los hacen las personas con las que vas, está clarísimo, porque he ido a sitios paradisíacos con gente aburridísima y no me lo he pasado bien; pero que si vas con gente divertida, le das la vuelta a la tortilla y te lo pasas genial. Podrás vivir mil desastres, pero oye, lo pasas bien.