Candela Peña mete en un lío a Emma García en un directo en ‘Fiesta’: «No sólo existe Telecinco»

El pasado fin de semana, el Pazo da Cultura de Pontevedra albergó la nueva edición de los Premios Feroz y, como no podía ser de otra manera, entre los numerosos medios que estaban cubriendo este evento se encontraba Fiesta. Por lo tanto, en pleno directo, conectaron en varias ocasiones con su compañera para hablar con varios de los protagonistas. En un momento dado, Emma García se percató de que, muy cerca de la reportera, se encontraba Candela Peña. Recordemos que la colaboradora de La Revuelta estaba nominada a Mejor Actriz Protagonista de serie por su papel en Furia. En ese momento, se encontraba atendiendo al programa Vaya Fama, también de Telecinco. «Yo creo que como está con nuestros compañeros nos podemos meter por medio y preguntarle, ¿verdad?», preguntó la reportera. Acto seguido, se dirigió hasta donde se encontraba Candela Peña, que no pareció gustarle ese gesto: «Estábamos aquí con Vaya Fama, que también es de los vuestros».

La reportera se presentó: «Somos de Fiesta, el programa de Emma García, que te está viendo». La actriz no tardó en responder: «¿Emma en este momento? ¿Me verá bien? He venido así sobria y tal. Ella siempre mucho rizado, mucho tal. Es que tiene un cuerpo que siempre pienso: ‘¿Cuántas veces entrenará esta mujer?’ Pregúntale si entrena». Lejos de que todo quede ahí, Candela Peña no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «Emma se está riendo de mí, pero ella entrena muchísimo. Ella es muy estrechita. Siempre veo que a ella le gusta mucho ponerse un corsé». Unos comentarios que no sentaron para nada bien a la presentadora de Fiesta. Tanto es así que, visiblemente incómoda, no dudó en dirigirse a su compañera: «¿Le puedes decir a Candela que deje de hablar de mí? Que hable de ella».

Después de este encontronazo, no todo quedó ahí. En un momento dado, la actriz reconoció que se sentía «muy contenta» por estar en los Premios Feroz «representando a la comedia». Fue entonces cuando aprovechó la ocasión para asestar el golpe más que definitivo al directo con el programa Fiesta.

¿De qué forma? Con un mensaje cargado no solamente de ironía, sino también de segundas intenciones. Entre otras cuestiones, porque no tuvo reparos en dirigirse a la audiencia de la cadena principal de Mediaset España para pedirles que cambiasen de canal. Recordemos que la televisión pública estaba retransmitiendo los Premios Feroz.

«¡Adiós! Váyanse al Telediario y a La 2», comenzó diciendo, y añadió: «A ver lo nuestro también, que no sólo existe Telecinco, que estamos en directo en La 2», afirmó, dando por terminada la intervención en directo. Unos comentarios que dejaron completamente descolocados no solamente al equipo de Fiesta, sino especialmente a Emma García. ¡No entendía por qué la actriz había tenido esa actitud durante la entrevista con su compañera!