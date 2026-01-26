Suso Álvarez rompe su silencio tras el accidente de tráfico que sufrió: «Pensé que me iba»

El pasado jueves, los más fieles seguidores de Suso Álvarez se vieron consternados al ser conocedores del accidente de tráfico que sufrió mientras transitaba por una carretera repleta de nieve. El futuro marido de Marieta estaba en la sierra de Madrid, a la que había puesto rumbo para grabar contenido para sus redes sociales. Y fue a través de Instagram donde el propio colaborador de televisión dio a conocer lo que le había sucedido: «Os cuento lo que me ha pasado. Nos la prometíamos muy felices hasta que pasó lo inevitable», comenzó explicando. Acto seguido, fue mucho más allá: «Estaba un poco acojonad* porque se estaban quedando tirados todos los coches… Esperaba que esto aguantase. A ver si esto de ir en un 4×4 era real». Tan solo unos instantes después, sucedió lo inevitable: «Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada. Al final, seguimos vivos».

Con la firme intención de tranquilizar a sus seguidores tras lo que acababa de hacer público, Suso Álvarez no dudó en compartir una fotografía en la mencionada red social: «La comida me sabe ahora más buena que nunca», aseguró, tirando de humor a pesar de las circunstancias. El pasado fin de semana, durante su paso por Fiesta, programa en el que habitualmente colabora, el catalán quiso ofrecer muchos más detalles sobre ese accidente. Por si fuera poco, no dudó en preguntar cómo debería haber reaccionado en ese momento en el que la angustia se apoderó rápidamente de él. «Yo iba con un 4X4, pero cuando nosotros llegamos a la zona de la montaña la nieve aún no había cuajado. Al llegar allí nos pusimos a grabar un trabajo de redes sociales, pero cuando quisimos bajar ya la cosa se había complicado», comenzó explicando en Fiesta.

Por si fuera poco, Suso Álvarez quiso ir mucho más allá a la hora de contar lo que sucedió aquel día: «Un hombre muy majo que me reconoció me dijo que no siguiera porque en la carretera se estaba formando hielo, pero no le hice caso». Fue entonces cuando se produjo el accidente: «En una cuesta abajo fui a pisar el freno y ya el coche dejó de responder por lo menos diez metros, no sabes el miedo que pasé».

Y añadió: «Llegué a casa, me encerré y anulé todos los planes porque yo ese día pensé que me iba, gracias a Dios que me paró el quitamiedos, porque tres metros más adelante ya no había quitamiedos», recordó. Todo ello mientras reconoció que, por unos instantes, estuvo convencido de que su vida corría peligro.

A pesar de todo, en esos momentos tan complicados, ha asegurado que siempre tuvo claro que su padre fallecido le estaba protegiendo: «Mi madre siempre me lo dice, que mi padre es un ángel y nos cuida, y es verdad. Yo en ese momento pensé en él y le di las gracias», aseguró, visiblemente emocionado por la situación que tuvo que afrontar tan solo unos días atrás. Por fortuna, ¡todo quedó en un susto!