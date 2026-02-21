TVE obliga a contestar en catalán al campeón olímpico Oriol Cardona ante su sorpresa: «¿Cómo?»

Televisión Española (TVE) insistió en preguntar en catalán a Oriol Cardona, campeón olímpico en esquí de montaña, después de que este deportista ganara la medalla de bronce con la andaluza Ana Alonso en el relevo mixto de también esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En una situación inédita, TVE pidió a Oriol Cardona que le contestara en catalán y que dijera exactamente lo mismo que segundos antes había dicho ya en español. Lo hizo delante de una Ana Alonso que no sabe catalán y que, ante esa situación, se echó a un lado en plena entrevista a ambos, con gestos de incomodidad.

Lo más llamativo fue que el propio Cardona se sorprendió de que le pidieran que repitiera lo ya dicho en catalán y pidió a su compañera que estuviera a su lado. La petición de que el campeón olímpico contestara en catalán es nueva, ya que el pasado jueves, cuando ganó el oro, no hubo ninguna pregunta en ese idioma.

Así, en la entrevista posterior a ganar el bronce en la modalidad de relevo mixto de esquí de montaña, TVE entrevistó a Oriol Cardona y Ana Alonso. La entrevista fue normal hasta que se pidió al catalán que, una vez habiendo explicado todo en español, dijera lo mismo en el idioma de su autonomía. La reacción del deportista fue de sorpresa. «¿Cómo?», se le escuchó a Cardona, que no se esperaba que le pidieran eso. Hace tan sólo dos días, sólo se le entrevistó en español.

Y no sólo eso, sino que a la segunda pregunta (hecha en español para que contestara en catalán), Oriol Cardona volvió a utilizar el español y desde TVE le interrumpieron para que volviera a hablar en catalán. Todo ello mientras la entrevista se emitía para toda España, por lo que la inmensa mayoría de los espectadores no tenía ni idea de lo que estaba contestando el deportista español.

Esto se produjo en la retransmisión televisiva que emitía Televisión Española en La 2, la cadena que esta vez eligió José Pablo López, director de RTVE, para emitir la final de esta competición deportiva. En otro desprecio al deporte olímpico, TVE no quiso emitir la final del relevo mixto de esquí de montaña en La 1, ya que era más importante emitir el programa D Corazón.