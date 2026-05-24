Alba Carrillo saca a la luz la peor noticia de María Patiño en TVE

El sótano club ha sacado a la luz una fuerte noticia que ha dejado a más de uno sin palabras. Alba Carrillo protagonizó un fuerte enfrentamiento en directo que terminó derivando en críticas veladas hacia María Patiño, reproches internos sobre el funcionamiento de TVE y un evidente malestar que la presentadora ya no pudo ocultar ante las cámaras.

El episodio se produjo durante los últimos minutos del programa emitido en Ten, cuando una conversación aparentemente rutinaria acabó transformándose en una discusión cargada de cuentas pendientes y referencias personales. El detonante fue una intervención del colaborador Alberto Guzmán, quien quiso justificar unas declaraciones previas relacionadas con María Patiño.

«Lo he hecho con todo el cariño del mundo. Creo, María, que siempre me he portado bien contigo y hemos sido buenos compañeros. Si te ha sentado algo mal, te pido disculpas», expresó Guzmán en directo.

Sin embargo, lejos de rebajar la tensión, aquellas explicaciones provocaron una reacción inmediata y especialmente dura de Alba Carrillo, que mostró públicamente su desacuerdo con el tono conciliador adoptado por su compañero.

«Perdóname, pero tampoco te voy a dejar que… No voy a entrar en más cosas, porque bastante he hablado de cosas que pasan en TVE», comenzó diciendo Alba, antes de elevar aún más el tono. «Ella no ha sido generosa con Inés Hernand, no ha sido muy generosa con otras personas. Entonces, por favor, no tocarme los cataplines», añadió visiblemente molesta.

La peor noticia sobre María Patiño

Las palabras de Alba Carrillo sorprendieron tanto por la contundencia del mensaje como por las referencias implícitas a tensiones internas dentro del entorno televisivo vinculado a TVE y a antiguos rostros relacionados con Sálvame. La presentadora insistió además en que María Patiño no podía presentarse ahora como víctima de determinadas informaciones cuando, según recordó, ella misma había mantenido actitudes muy duras con otros compañeros en el pasado.

«Encima que te estoy defendiendo, no me jodas…», llegó a espetar a Alberto Guzmán en pleno directo, evidenciando que la situación se le estaba escapando de las manos. A medida que avanzaba la conversación, el malestar de la comunicadora fue creciendo hasta convertir el cierre del programa en una escena marcada por la incomodidad generalizada en plató.

Aunque Alba evitó concretar algunos detalles, sus declaraciones dejaron entrever que existirían reproches personales no resueltos con María Patiño. «Aquí no están tus enemigos, María. Que ni yo te he quitado el sitio ni ha pasado nada. Vete a meterte con quien te tengas que meter, que no es aquí», afirmó.

La advertencia de Alba Carrillo

Alba Carrillo fue incluso más allá al reclamar a Patiño que analizara el comportamiento de su propio entorno más cercano. «¡Que revise a sus amigos!», lanzó con evidente enfado. Una frase que volvió a elevar la tensión y que dejó a buena parte del equipo en silencio mientras el debate se hacía cada vez más difícil de reconducir.

El pasado compartido entre ambas figuras televisivas también apareció durante la discusión. Alba Carrillo recordó que todavía circulan vídeos y fragmentos televisivos en los que, según denunció, María Patiño habría realizado comentarios especialmente ofensivos hacia ella.

«Tengo vídeos en los que a mí me pone… Siguen todavía circulando. ¡Unos insultos y unas cosas!», afirmó. Y añadió inmediatamente después: “Ahora, por favor, piel tan fina para cuando nos da la gana… No».

Con el ambiente completamente crispado, la presentadora terminó cuestionando abiertamente el temor que, a su juicio, algunos colaboradores muestran a la hora de criticar a María Patiño. «¡No nos podemos estar quitando los pantalones! ¿Pero qué miedo le tenemos a esta señora?», exclamó.

Durante esos minutos finales, Alba hizo referencia también a «las barbaridades» que, según ella, la ex presentadora de Socialité habría dicho históricamente sobre distintos compañeros de profesión. Unas declaraciones que terminaron convirtiendo el cierre del programa en uno de los momentos más tensos vividos recientemente en el formato de Ten.

La situación alcanzó tal nivel de desgaste que Alba Carrillo llegó incluso a cuestionar públicamente su continuidad en el espacio. La presentadora se mostró completamente agotada por las polémicas constantes y dejó frases que reflejaban un evidente cansancio emocional.

La escena terminó de evidenciar una fractura interna cuando Patricia Galván intentó rebajar la tensión y pidió a Carrillo que cerrara el programa con normalidad. «El programa a lo mejor sí que se merece que lo despidas, ¿no? Por lo menos…», comentó la colaboradora tratando de suavizar el ambiente.

Sin embargo, Alba Carrillo se negó a continuar con el desenlace habitual del formato y protagonizó un gesto poco frecuente en televisión: se quitó el pinganillo mientras se dirigía al director del programa, dejando claro su malestar con lo ocurrido. Después de esto nos preguntamos… ¿Qué consecuencias tendrá la fuerte noticia que ha dado la ex de Feliciano López?