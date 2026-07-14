Adiós al plato de ducha de siempre: su sustituto va a ser la tendencia en 2026 porque es cómodo, limpio y útil

El plato de ducha fue una de las opciones más revolucionarias en los baños de las casas y apartamentos durante años. Aunque, las tendencias en diseño de interiores fomentan ahora una alternativa que combina minimalismo, funcionalidad y amplitud visual. Esto recibe el nombre de ducha de obra a ras del suelo. Un diseño que elimina el desnivel entre la zona de baño y el resto del ambiente, generando una sensación de amplitud, luminosidad y continuidad.

¿Cómo es esta ducha?

La ducha de obra a ras de suelo mantiene el revestimiento del mismo de manera uniforme y el agua se evacúa a través de una leve pendiente que desemboca en un desagüe lineal o central que apenas se aprecia visualmente. Por eso, el resultado es conseguir un baño con un diseño más limpio y sin interrupciones visuales. Al mismo tiempo, la desaparición de los escalones y los cambios de material unifican el ambiente.

La tendencia

Las duchas a ras de suelo han ido ganando protagonismo porque combinan estética y son muy prácticas. Además, tienen una serie de ventajas fundamentales como la sensación de amplitud que produce, su estilo minimalista y contemporáneo, la mejora de la limpieza o mejora de accesibilidad e incluso, la disposición para instalar mamparas de vidrio sin perfiles. Por otro lado, el detalle del desagüe lineal oculto que se sitúa junto a la pared o en los extremos de la ducha, se integra mejor que las típicas rejillas tradicionales.

Los materiales recomendados

Los expertos suelen optar por materiales que mezclan resistencia, mantenimiento fácil y seguridad. Los más utilizados son los siguientes:

Porcelanato de gran formato.

Microcemento.

Piedra natural tratada.

Cerámicos antideslizantes con terminación mate.

Por lo tanto, no hay que centrarse sólo en los materiales, sino que es clave que el suelo tenga una superficie antideslizante. Además, aquellas personas que quieran modernizar su baño, aprovechar el espacio y construir una apariencia visual más elegante, optarán por implantar este tipo de duchas por su equilibrio entre diseño, comodidad y funcionalidad.