Lamine Yamal e Inés García viven su «sueño americano» en Nueva York: lujo, ‘rooftops’ y hamburguesas en la Quinta Avenida

La final del Mundial 2026 ya está aquí y Lamine Yamal afronta el partido más importante de su carrera. Mientras millones de aficionados cuentan las horas para ver a España disputar el título frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York, el joven futbolista del Fútbol Club Barcelona ha encontrado la mejor forma de desconectar de la presión: refugiarse en su familia. Antes de jugarse la posibilidad de convertirse en campeón del mundo, el delantero ha aprovechado su estancia en la Gran Manzana para disfrutar de unos días junto a los suyos.

Lejos de encerrarse en el hotel o vivir exclusivamente pendiente del fútbol, Lamine ha decidido exprimir una ciudad que, como cantaba Alicia Keys, es «la jungla donde los sueños se hacen realidad». Y, en cierto modo, la frase también define su historia. Con solo 19 años, ya sabe lo que es conquistar una Eurocopa y ahora está a 90 minutos de escribir una nueva página en la historia del deporte español.

El internacional español ha recorrido Nueva York acompañado por su madre, Sheila, su hermano pequeño, Keine, convertido en uno de los protagonistas inesperados del Mundial por su simpatía, y la joven Inés García. Un plan familiar que demuestra que, pese a la enorme repercusión mediática que vive desde hace meses, sigue encontrando en los suyos el mejor refugio antes de una cita histórica.

Quienes conocen la historia de Lamine Yamal saben bien todo lo que hay detrás de este éxito. Hace apenas unos años, su madre llegó a compaginar dos trabajos para sacar adelante a la familia. Hoy, la realidad es completamente distinta. Gracias al espectacular crecimiento deportivo del futbolista, todos disfrutan de una vida mucho más desahogada, aunque sin perder la naturalidad que siempre les ha caracterizado.

Durante su paseo por la Quinta Avenida, Sheila compartió una imagen frente a la impresionante flagship store de Louis Vuitton, uno de los templos del lujo en Nueva York. Sin embargo, no todo fueron escaparates exclusivos. Como cualquier turista que visita por primera vez la ciudad, la familia también hizo una parada obligatoria para comer un perrito caliente o un kebab, en uno de los tradicionales puestos callejeros, una de las estampas más icónicas de Manhattan. Un plan sencillo que contrasta con el ritmo frenético que acompaña al futbolista desde que se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Acostumbrados a ver a la familia rodeada de bolsos de Chanel, piezas de Bottega Veneta o exclusivos relojes Rolex, esta vez sorprendieron mostrando su versión más cercana. En otra de las imágenes compartidas durante su estancia en Nueva York, Lamine aparece junto a Inés García y el pequeño Keine disfrutando de un tranquilo momento en un rooftop con vistas al espectacular skyline de Manhattan. El futbolista, además, luce una de las camisetas oficiales de la selección española, dejando claro que, aunque haya tiempo para desconectar, el Mundial sigue muy presente.

Dentro poco más de 24 horas. Lamine Yamal cambiará las calles de Nueva York por el césped del MetLife Stadium. Allí le esperan compañeros como Marc Cucurella y Pedro Porro, además de una selección argentina dispuesta a impedir el sueño español. Antes de volver a ponerse las botas, el joven talento ha querido hacer algo mucho más importante: disfrutar de unas horas de tranquilidad junto a las personas que le han acompañado desde el primer día.