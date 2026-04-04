La tabla completa del sueldo de los funcionarios en España en 2026

El Gobierno anunció hace unos días la reducción de la jornada laboral a 35 horas para los funcionarios de la Administración General del Estado, que beneficiará a 250.000 empleados públicos. El Ejecutivo se comprometió con los sindicatos a implantar esta novedad a mediados del mes de abril, mientras que los colectivos de trabajadores luchan para que se aplique próximamente a todas las ramas del personal público. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de los funcionarios en 2026.

La reducción de la jornada a 35 horas a los funcionarios de la AGE viene meses después de que el Ministerio de la Función Pública diera el OK al incremento de sueldo para los más de 3 millones de funcionarios que hay en España. El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos se cerró con una subida del 2,5% para 2025 con carácter retroactivo y de un 1,5% en 2026, a la que se puede añadir un 0,5% a final de año conforme dicte el incremento del IPC. La idea del Ejecutivo es subir el salario de los funcionarios un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. De momento, por lo que respecta al sueldo de los funcionarios en España, queda de la siguiente manera:

A1 – Sueldo: 18.358,98 total anual.

A2 – Sueldo: 16.143,90 total anual.

B – Sueldo: 12.215,76: 14.395,12 total anual.

C1 – Sueldo: 12.364,40 total anual.

C2 – Sueldo: 10.480,46 total anual.

Hay que tener en cuenta que estos son los salarios bases que están formados por una paga anual de 12 meses más dos pagas extras, en junio y en diciembre. A esto hay que añadir el complemento destino, los trienios y demás cantidades que pueden incrementar de forma considerable el sueldo de los funcionarios en España en 2026. Puedes consultar toda la tabla del sueldo de los funcionarios en 2026 en la tabla que exponemos a continuación.

El sueldo de los funcionarios en España

Jorge Milton, especialista en oposiciones y fundador de la academia líder en aprobados, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que informa sobre los sueldos de los funcionarios en 2026 de una forma peculiar. En la publicación realizada con la cuenta @jorgemilton en TikTok, desgrana las cantidades que reciben los empleados públicos según su función.

Por ejemplo, este experto en la materia ha informado que están en un rango de hasta 30.000 euros los administrativos del Estado, los agentes de Hacienda o los que se encargan de la tramitación procesal. Entre 30.000 euros y 50.000 euros al año estará un «técnico de Hacienda, gestión de la Seguridad Social o gestión procesal».

Entre 50.000 euros y 100.000 euros estarán los inspectores de trabajo, los letrados de la Administración de Justicia y los inspectores de Hacienda. Más de 100.000 euros cobrarán los registradores de la propiedad y los abogados del Estado. Uno de los comentarios respecto de la publicación de este vídeo deja claro que «un inspector de Hacienda cobra más que un abogado del Estado». «Bastante más además», enfatiza con respecto a la publicación del sueldo de los funcionarios en España en 2026.