El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, «en la primera quincena de abril», pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios.

«Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la Administración General del Estado (AGE) se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril», ha explicado el ministro.

En concreto, los sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. Óscar López ha anunciado esta noticia durante su intervención en las jornadas de elDiario.es, y además ha hecho referencia a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, mientras que CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en una reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

La medida beneficiará a más de 200.000 funcionarios

La medida, según las estimaciones del departamento, beneficiará a unos 220.000 250.000 funcionarios y se aplicará a todos los trabajadores de la Administración central.

De esta forma, Función Pública se comprometió a implantar las 35 horas semanales pactadas en el Acuerdo Marco firmado en 2022, por lo que se aplica tres años después de firmar este compromiso con los sindicatos.

Desde CCOO aseguran que la aplicación de la jornada reducida será progresiva «debido a la heterogeneidad de los servicios públicos del Estado». No obstante, ahora, los sindicatos más representativos exigen a Función Pública que la reducción de 2,5 horas a la semana venga acompañada de una oferta de empleo público que cubra las necesidades que surjan de esta disminución en el tiempo de trabajo.

Asimismo, el pacto con los sindicatos incluye también la creación de la figura del cuidador, una medida de conciliación destinada a los funcionarios y que se encarga de los cuidados de un familiar, según el Gobierno. El objetivo es «clarificar y reforzar el conocimiento sobre una figura incluida en la directiva europea sobre conciliación y que hace referencia a los funcionarios que cuidan de un familiar o de una persona que vive en su mismo hogar y que necesita asistencia por un grave motivo médico».

Además, el Ejecutivo también ha dado los pasos para desbloquear miles de jubilaciones parciales en la Administración, paralizadas desde hace un año por la exigencia legal de que el trabajador relevista tenga un contrato indefinido.