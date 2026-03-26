El Gobierno lo confirma: la nueva jornada de 35 horas que entra en vigor a partir de este día para funcionarios

La nueva jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios es inminente y se aprobará este viernes. El Gobierno llegó el miércoles a un acuerdo con UGT y espera cerrar el próximo viernes con CCOO y CSIF un pacto para la reducción de la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado. Se espera que entre en vigor a mediados del mes de abril. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reducción de la jornada de 35 horas para los funcionarios de la AGE.

La nueva jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Administración General del Estado está a punto de confirmarse y todo indica que se aprobará el próximo viernes para entrar en vigor a mediados del próximo mes de abril. Para ello ha sido clave el acuerdo al que ha llegado este miércoles el Ministerio de la Función Pública con UGT y buscará hacer lo propio con CCOO y CSIF en una reunión que las partes mantendrán a partir de las 10:30 horas de este viernes 28 de abril.

Para confirmar el acuerdo, el Gobierno tendrá que llegar a un acuerdo con CSIF, que ha reclamado que la jornada semanal de 35 horas incluya al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de Educación, así como que se reduzcan de manera proporcional las jornadas laborales especiales, para pasar de 40 a 37,5 horas.

Por su parte, UGT ha desvelado los nuevos puntos a los que ha accedido desde el Ejecutivo, en un documento donde figura el compromiso de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días, el cómputo anual de horas correspondiente a esta nueva jornada (1.533 horas) y la adaptación de la jornada de especial dedicación (37 horas y media).

La jornada de 35 horas para los funcionarios

«UGT Servicios Públicos considera que este acuerdo consolida una reivindicación histórica, ya que la jornada de 35 horas dejará de ser una mejora opcional y pasará a convertirse en un derecho reconocido y de aplicación para todo el personal de la Administración General del Estado», ha informado UGT en un comunicado después de llegar al acuerdo con el Gobierno, al que todo indica que en los próximos días se unirá CCOO.

Esta reducción de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios se aprobará siguiendo con el compromiso adquirido con los sindicatos antes de las últimas elecciones y recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado el 19 de octubre de 2022 con CCOO y UGT. Esta reducción de la jornada laboral a 35 horas afectará a alrededor de 250.000, entre los que destacan los siguientes:

Empleados de ministerios y organismos dependientes

Personal de secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales

Trabajadores de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno

Empleados públicos de embajadas y representaciones internacionales.

Uno de los objetivos principales de los sindicatos es que esta reducción de la jornada a 35 horas también afecte a otros funcionarios, como son los de instituciones penitenciarias, sanitarios y de Educación. Este tema se tratará en la próxima reunión que se mantendrá entre CSIF y el Ministerio de Función Pública este viernes. De momento, UGT ha conseguido sacar una pequeña victoria de la reunión y el acuerdo posterior con el Gobierno. Estos son los nuevos puntos:

Compromiso de publicar la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública en un plazo máximo de 15 días.

Cómputo anual de horas correspondiente a esta nueva jornada (1.533 horas)

Adaptación de la jornada de especial dedicación (37 horas y media).

Una vez se confirme la reducción de la jornada laboral de 35 horas para este grupo de funcionarios, los cambios se irán implantando de forma paulatina y serán llevados a cabo por los distintos departamentos que forman parte de la Administración General del Estado. Lo que es seguro es que esto se implantará el próximo mes de abril para los funcionarios de los ministerios, delegaciones de Gobierno, secretarías de Estado o empleados de embajadas.