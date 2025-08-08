La consultora empresarial de Albert Rivera y José Manuel Villegas, ex líderes del partido político Ciudadanos, ha salido de pérdidas en 2024 y ha cerrado su segundo ejercicio completo con unos beneficios netos de 58.000 euros y una facturación de 308.000 euros. Rivera y Villegas abrieron esta consultora empresarial, RV Estrategia SL, en 2022, después de no acabar bien en el despacho de abogados Martínez Echevarría, donde recalaron tras abandonar la política.

De acuerdo con la memoria de la sociedad, en 2024 la consultora de Albert Rivera facturó 308.000 euros, frente a los 196.000 euros de un año antes, y cerró el ejercicio con un beneficio neto de 58.800 euros, dejando atrás las pérdidas de 2023 -5.200 euros-.

Los fondos propios de la sociedad también han dejado atrás los números rojos y ya son positivos en 44.000 euros. En 2023 eran negativos en 15.000 euros.

Según se explica en la memoria, los gastos de personal ascendieron a poco más de 62.000 euros en el año. Las cuentas las firma Albert Rivera como administrador solidario de la compañía.

Rivera abandonó la presidencia de Ciudadanos en 2019, un día después de las elecciones generales de ese año que dejaron al partido con sólo diez escaños. Villegas, que era el secretario general, se fue del partido y de la política unos días después.

Los dos recalaron en el despacho de abogados Martínez Echevarría, del que salieron con mal pie ya que Rivera fue acusado de conducta desleal con el bufete, que le reclamó 1,6 millones de euros. La sentencia de este caso salió a finales de 2024, cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia de primera instancia que eximió a Rivera de pagar una indemnización de 1,6 millones de euros al despacho.

Tras dos años en este despacho, y abandonando este trabajo tres años antes de que se cumpliera su contrato, Rivera y Villegas fundaron a mediados de 2022 la consultora RV Estrategia. El objetivo de la firma es asesorar a empresas y emprendedores, además de darles servicios jurídicos.

Además, a mediados de 2024 y fruto de una previa colaboración de su consultora, Rivera accedió a la presidencia del Club de negocios Raheem, situado en la calle Goya de la capital española. Raheem es un exclusivo club de negocios en Madrid que fundó el empresario José Tapias en 2018. Tapias es también su mayor accionista.

El objetivo de este club es atraer inversiones extranjeras a la capital, principalmente de Hispanoamérica, según señaló el propio Rivera cuando anunció su nuevo cargo de presidente de este club.

«Club Raheem es un Business Club en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid, en el que conectamos a empresarios y directivos de diferentes sectores, perfiles y continentes, para que hagan crecer sus negocios y a la par sigan creciendo profesional y personalmente», señaló Rivera en sus redes sociales.