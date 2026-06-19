Rusia amenaza con «bombardeos masivos» constantes en Ucrania tras el mayor ataque con drones sobre Moscú

Rusia ha respondido con una enérgica amenaza al ataque ucraniano de este jueves a Moscú, el mayor realizado en toda la guerra a la capital rusa. Tras la masiva ofensiva ucraniana, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ratificó que el presidente Vladímir Putin ya ordenó ejecutar «ataques masivos» y «sistemáticos» contra territorio ucraniano, advirtiendo que su ejército continuará haciéndolo activamente.

«No es casual que el presidente (Vladímir Putin) anunciara hace un tiempo, tras otro acto terrorista de Kiev, que ahora llevaremos a cabo ataques masivos de forma regular contra objetivos de los que depende directamente la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas», dijo el ministro ruso citado por las agencias rusas.

De esta manera, Lavrov pone sobre la mesa una amenaza de bombardeos constantes sobre territorio ucraniano tras sufrir el mayor ataque con drones contra Moscú desde el inicio de la guerra.

Putin declaró recientemente que Rusia intensificaría los ataques contra la infraestructura ucraniana utilizada por los militares en represalia por los ataques de Kiev a objetivos civiles rusos.

El jefe del Kremlin hizo esta declaración después de la muerte de 21 personas en una residencia de estudiantes golpeada por las fuerzas ucranianas en Lugansk, región anexionada por Moscú en 2022.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas sus fuerzas antiaéreas derribaron casi un millar de drones ucranianos, un máximo desde el inicio de la guerra en 2022.

Solo en Moscú, según datos oficiales, a primeras horas de la mañana del jueves fueron neutralizados casi dos centenares de drones enemigos.

El mayor bombardeo sobre Moscú

Ucrania lanzó cientos de drones de largo alcance en una ofensiva aérea sin precedentes contra Moscú, calificada como la mayor tormenta de drones dirigida a la ciudad en toda la guerra.

El ataque ha provocado serios daños estratégicos, entre ellos, el grave incendio que ha afectado a una importante refinería de petróleo en el polígono industrial de Kapotnia: ha dejado al menos 17 heridos y obligó a cerrar temporalmente los cuatro aeropuertos moscovitas.

Sobre el ataque, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recién llegado de la cumbre del G7 a la que fue como invitado, consideró el golpe como «absolutamente justo» tras los previos bombardeos rusos a la infraestructura de su país, lanzando la advertencia: «Si Ucrania arde, vuestra Moscú arderá».