Cielos velados por nubes altas tendrán su lugar hasta el mediodía, dando paso a un día más despejado en toda la provincia. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas también bajarán en el tercio oriental, mientras que en el resto permanecerán estables. El viento soplará suave del norte, algo más fuerte en Álava y del noreste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente este 27 de octubre, regalándonos una jornada sin aviso de lluvias ni nubes amenazadoras. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 29 grados, el sol se alzará a las 06:50, iluminando un día que promete ser cálido y despejado. Aunque el viento soplará con suavidad a unos 10 km/h, con algunas ráfagas que alcanzarán los 30 km/h, no se espera que cause incomodidades significativas.

A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará ligeramente pesado con una humedad que alcanzará el 80% durante el día. Sin embargo, tras el mediodía, disfrutaremos de temperaturas agradables, ideales para paseos al aire libre. Con una puesta de sol que nos ofrecerá su espectáculo a las 21:44, la noche traerá consigo un descenso en los termómetros, pero las sensaciones seguirán siendo cálidas. ¡Un día perfecto para disfrutar de Bilbao!

Ambiente inestable con nubes y viento en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un aire fresco y una atmósfera cargada de expectación. Las nubes grises se agrupan en el horizonte, mientras el viento sopla con fuerza, anunciando un día inestable donde las precipitaciones podrían hacer acto de presencia. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados, un contraste notable que captará la atención de todos.

En la tarde, el ambiente se tornará más oscuro y húmedo, con vientos de hasta 45 km/h y una sensación térmica que podría descender hasta los 19 grados. Con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mañana, la tarde traerá consigo un cambio que podría sorprender a más de uno. Mejor llevar paraguas y tener a mano un abrigo, ya que las condiciones podrían volverse más adversas.

Guecho: ambiente agradable con brisa suave

El día amanece en Guecho con temperaturas suaves, alcanzando los 22 grados en la madrugada y subiendo hasta los 27 grados a lo largo de la jornada. El cielo se presenta mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable durante la mañana. La brisa del norte, que sopla a una velocidad media de 15 km/h, mantiene la sensación térmica en un rango confortable, aunque hay que estar atentos a las ráfagas que pueden alcanzar hasta 8 km/h.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo se tornará ligeramente nublado, pero no se espera lluvia, ya que la probabilidad es del 0%. Con una humedad que oscilará entre el 45% y el 75%, el ambiente podría sentirse algo pesado. El sol se retirará a las 21:45, brindándonos más de 14 horas de luz para disfrutar de este espléndido día primaveral.

Santurce: cielos parcialmente nublados y agradable

El tiempo transcurre con estabilidad y una ligera variabilidad. La mañana se presenta con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán los 27 grados, mientras que por la tarde se espera un ambiente similar, aunque con un leve descenso a 26 grados. El viento soplará suavemente, creando una sensación agradable sin probabilidad de lluvia.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias con tranquilidad. Las temperaturas son confortables, lo que invita a aprovechar el buen tiempo y disfrutar de un momento al sol o en compañía de amigos y familiares.

Cielo despejado y ambiente agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo mayormente despejado y temperaturas suaves alrededor de los 19°C, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá favorable, alcanzando una máxima de 30°C. Con vientos suaves y agradables, es ideal disfrutar del aire libre. Recuerda llevar contigo una prenda ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a unos confortables 18°C.