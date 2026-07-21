El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado por la mañana en toda la provincia, aunque por la tarde en el tercio norte se esperan nubosidades que pueden traer tormentas con precipitaciones moderadas y algunas rachas de viento. Las temperaturas se mantendrán elevadas y el viento será flojo, variando a componente este en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de julio

Barcelona: sol radiante y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se presentará despejado en la mañana, permitiendo que el sol asome tímidamente a partir de las 6:36, momento en el que comenzará a calentar la ciudad. Con una temperatura mínima de 26 grados, el ambiente se sentirá fresco, aunque a medida que avancen las horas y la termómetro alcance un máximo de 33, la sensación térmica podría elevarse a 34, creando un día caluroso. La brisa será suave, con viento del este a unos 10 km/h, ideal para disfrutar de una caminata matutina sin preocuparse por lluvias, pues no hay riesgo de chubascos.

Ya por la tarde, el sol lucirá radiante, pero la humedad relativa del 85% podría dar paso a un ambiente algo pesado. Las temperaturas oscilarán entre 27 y 30 grados, brindando un clima propicio para salir a disfrutar de la ciudad hasta que el sol se esconda tras el horizonte a las 21:18. Aunque en la tarde-noche aún habrá un leve margen para alguna llovizna, serán más las risas y conversaciones al aire libre que las gotas de agua las que marcarán el cierre del día en esta vibrante ciudad mediterránea.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y viento fuerte

Con un cielo cubierto que amenaza lluvia y el viento aullando entre las calles, la jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta inestable. Las temperaturas tempranas rondan los 27°C, pero pronto ascenderán a un máximo de 33°C, todo bajo un fuerte soplo que podría alcanzar los 34 km/h.

A medida que avanza el día, la mañana será más tranquila con escasa probabilidad de precipitación y una sensación térmica que puede llegar a los 34°C. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, el viento se intensificará y la posibilidad de lluvia aumentará ligeramente. Con una humedad que oscilará entre el 40% y el 90%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco por si acaso.

Ambiente cálido y soleado hoy en Badalona

El día en Badalona amanece con un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas que rondan los 26 grados. El cielo estará mayormente despejado durante la mañana, lo que permitirá disfrutar de la salida del sol a las 06:35. A medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 33 grados, con una sensación térmica que, debido a la alta humedad, podría sentirse como si fueran 35 grados. El viento soplará con moderación, a unos 15 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 35 km/h que pueden resultar algo incómodas.

Ya por la tarde, se mantendrán condiciones similares, con un cielo claro y temperaturas que se enfriarán ligeramente al caer la noche. No se espera lluvia en ningún momento del día, permitiendo que los badaloneses disfruten de esta jornada sin preocupaciones. Con unas 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:18, será un día perfecto para pasear y desconectar.

Cielo despejado y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 36 grados a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes dispersas, mientras que la tarde se mantendrá mayormente despejada. Aunque existe una ligera posibilidad de alguna lluvia al finalizar el día, el viento será suave y no generará incomodidades.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer sin preocupaciones.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET