Ni Valencia ni Alicante: poca gente sabe que la horchata nació en esta ciudad, y se la debemos a los árabes

Hay gente que duda de que Valencia es una de las mejores ciudades para disfrutar de la gastronomía en España, pero de lo que nadie tiene dudas es de que son los reyes de un manjar único: la horchata.

Sin embargo, para encontrar sus orígenes y las mejores horchaterías hay que alejarse un poco de la capital del Turia. Concretamente, habrá que ir a uno de sus pueblos más cercanos: Alboraya.

En Alboraya sacan pecho por ser los reyes de la horchata. Repasamos su origen legendario y los mejores sitios para disfrutarla en verano.

¿Cuál es el origen de la horchata valenciana?

La horchata valenciana tiene su origen en el mundo árabe, ya que fueron los que introdujeron las chufas durante la ocupación de la península ibérica. Se trata de un pequeño tubérculo africano.

La chufa empezó a cultivarse en África pero fue en el sur de la península ibérica donde más fama ganó. Conforme se fue expandiendo por el territorio se empezó a preparar de distintas maneras.

El clima mediterráneo ayudó a que su cultivo se extendiera en lo que hoy en día es Alboraya. Allí ganó fama una receta única: triturar la chufa, endulzarla y mezclarla con agua.

Cómo preparar una buena horchata y de qué debes acompañarla

Las chufas tienen su origen en África y su producción es limitada. Aunque la receta es sencilla requiere una gran precisión. Hay que lavarlas durante 12 horas, triturarlas con agua y prensarlas para extraerles el juego.

Después se cuelan y mezclan con azúcar. Lo normal es servirla fría, por lo que es altamente refrescante. En verano también se puede disfrutar granizada, pero lo que la eleva al siguiente nivel es el acompañamiento.

En el resto de España ni lo conocen, pero el fartó (que se puede castellanizar como fartón) es el fiel escudero de la horchata. De hecho, está elaborado expresamente para ella.

Nació para poder mojarlo en la horchata, por lo que es un bollo que no se prepara con manteca, sino con aceite de girasol. Eso le da una textura muy esponjosa y perfecta para empapar sin deshacerse.

El nacimiento legendario de la horchata que encanta a los valencianos

Por su ingrediente principal, la horchata también es conocida como leche de chufa. No obstante, a todo buen valenciano le han contado alguna vez la leyenda de cómo se formó su nombre.

Según la sabiduría popular, el rey Jaime I el Conquistador entró en una alquería cercana a Alboraya, donde fue recibido por una joven campesina que corrió a darle de beber.

Obviamente lo que le dio fue horchata, una bebida que hasta ese momento el rey de Aragón y de Valencia jamás había probado. Jaime I quedó encantado así que le preguntó qué era aquello.

La joven contestó que era leche de chufa, pero Jaime I no estuvo de acuerdo y, contestando en valenciano afirmó: «Això no és llet, això és or, xata! (¡Esto no es leche, esto es oro, chata!).

De ahí nació la leyenda sobre el origen de la palabra valenciana orxata, que pronto obtuvo su equivalente en castellano con horchata.

Las mejores horchaterías para disfrutar en verano

Hay horchaterías increíbles en Valencia y hasta se han puesto de moda en Madrid, pero quien quiera probar la mejor horchata del mundo deberá ir hasta Alboraya. Nada mejor que el lugar de origen.

Con mucha diferencia, la más famosa de todas es la horchatería Daniel, que tiene varios establecimientos y ha llegado a ser visitada por gente tan diversa como Ana Duato, Salvador Dalí, el Gran Wyoming o Leiva.

Otro lugar sin tanto foco pero igual de exquisito es la horchatería Vida. Además, ha destacado por situarse entre huertas lo que hará que disfrutes de esta veraniega bebida como si estuvieras en una novela de Blasco Ibáñez.