Masa filo sin gluten: cómo hacerla casera paso a paso

La masa filo tiene fama de imposible. Fina como el papel, delicada, crujiente… y si encima necesitas que sea sin gluten, parece misión complicada. Pero la realidad es otra: con un poco de paciencia y buenos ingredientes, puedes prepararla en casa sin volverte loco.

Si ya te has lanzado con recetas como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten, te has dado el capricho de unos Donuts sin gluten o has horneado unas Galletas de harina de arroz sin gluten, esta masa es el siguiente paso lógico. Un pequeño reto que, cuando sale bien, da muchísima satisfacción.

Ingredientes

150 g de harina de arroz

50 g de almidón de maíz (maicena)

1 cucharada de aceite de oliva suave

1 cucharadita de vinagre de manzana

½ cucharadita de sal

150 ml de agua tibia (aproximadamente)

Maicena extra para estirar

La mezcla de harina de arroz y almidón es la clave. Sin gluten no tenemos esa elasticidad clásica, así que el almidón ayuda a que la masa sea más manejable y no se rompa a la primera.

Paso 1: Mezcla sencilla, sin complicaciones

En un bol grande mezcla bien la harina, la maicena y la sal. No es un detalle menor: cuanto más uniforme quede desde el principio, mejor textura tendrá después.

Nada sofisticado. Cucharada y listo.

Paso 2: Añade los líquidos poco a poco

Incorpora el aceite y el vinagre. Luego empieza a añadir el agua tibia poco a poco mientras mezclas. Aquí no hay prisa. Es mejor quedarse corto y añadir más agua que pasarse. La masa debe quedar suave, flexible y nada pegajosa. Si se pega demasiado a las manos, algo falla; si se desmorona, necesita un pelín más de agua.

Paso 3: Amasar con calma

Amasa unos 5-8 minutos. No esperes la elasticidad de una masa tradicional, porque no la tendrá. Pero sí debe sentirse homogénea y manejable. Haz una bola, cúbrela con un paño húmedo o film y déjala reposar 30 minutos. Este descanso marca la diferencia. La masa se relaja y luego estira mucho mejor.

Paso 4: El momento clave — estirar fino de verdad

Divide la masa en pequeñas porciones. Espolvorea la superficie con maicena y empieza a estirar con rodillo. Aquí viene la parte que impone respeto: la masa filo tiene que quedar muy fina, casi translúcida. No perfecta. Fina. Puedes ayudarte levantándola con cuidado y estirando también con las manos. Si se rompe un poco, no pasa nada. Es más resistente de lo que parece. Eso sí, trabaja con las porciones que no uses siempre cubiertas. Se seca rápido.

Paso 5: Directa al horno

La masa filo sin gluten no espera. Una vez estirada, se usa. Puedes preparar rollitos crujientes, triángulos rellenos, capas para una tarta salada o incluso un postre tipo baklava adaptado. Para lograr ese efecto crujiente tan característico, pincela cada capa con aceite o mantequilla antes de superponer otra. Hornea entre 180 °C y 190 °C hasta que esté dorada. Cuando empieza a tomar color, el aroma ya te avisa.

Pequeños trucos que ayudan

Si se agrieta, le falta hidratación: añade unas gotas de agua y amasa un poco más.

Si se pega demasiado, espolvorea más maicena.

Si te desesperas, respira. La práctica mejora muchísimo el resultado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora (incluyendo reposo)

Porciones: 6-8 láminas finas

Información nutricional (aproximada, receta completa): 750-800 kcal totales

Tipo de cocina: Mediterránea adaptada sin gluten

Tipo de comida: Base para recetas dulces y saladas

Cuando la sacas del horno crujiente, dorada y hecha por ti, entiendes que el esfuerzo ha valido totalmente la pena.