Masa filo sin gluten: cómo hacerla casera paso a paso
Masa filo sin gluten casera, fina y versátil para preparar recetas dulces y saladas.
Pasta sin gluten casera
Pan de hamburguesa sin gluten
Mugcake sin azúcar ni gluten
La masa filo tiene fama de imposible. Fina como el papel, delicada, crujiente… y si encima necesitas que sea sin gluten, parece misión complicada. Pero la realidad es otra: con un poco de paciencia y buenos ingredientes, puedes prepararla en casa sin volverte loco.
Si ya te has lanzado con recetas como los Malfatti ricotta y espinaca sin gluten, te has dado el capricho de unos Donuts sin gluten o has horneado unas Galletas de harina de arroz sin gluten, esta masa es el siguiente paso lógico. Un pequeño reto que, cuando sale bien, da muchísima satisfacción.
Ingredientes
-
150 g de harina de arroz
-
50 g de almidón de maíz (maicena)
-
1 cucharada de aceite de oliva suave
-
1 cucharadita de vinagre de manzana
-
½ cucharadita de sal
-
150 ml de agua tibia (aproximadamente)
-
Maicena extra para estirar
La mezcla de harina de arroz y almidón es la clave. Sin gluten no tenemos esa elasticidad clásica, así que el almidón ayuda a que la masa sea más manejable y no se rompa a la primera.
Paso 1: Mezcla sencilla, sin complicaciones
En un bol grande mezcla bien la harina, la maicena y la sal. No es un detalle menor: cuanto más uniforme quede desde el principio, mejor textura tendrá después.
Nada sofisticado. Cucharada y listo.
Paso 2: Añade los líquidos poco a poco
- Incorpora el aceite y el vinagre. Luego empieza a añadir el agua tibia poco a poco mientras mezclas. Aquí no hay prisa. Es mejor quedarse corto y añadir más agua que pasarse.
- La masa debe quedar suave, flexible y nada pegajosa. Si se pega demasiado a las manos, algo falla; si se desmorona, necesita un pelín más de agua.
Paso 3: Amasar con calma
- Amasa unos 5-8 minutos. No esperes la elasticidad de una masa tradicional, porque no la tendrá. Pero sí debe sentirse homogénea y manejable.
- Haz una bola, cúbrela con un paño húmedo o film y déjala reposar 30 minutos. Este descanso marca la diferencia. La masa se relaja y luego estira mucho mejor.
Paso 4: El momento clave — estirar fino de verdad
- Divide la masa en pequeñas porciones. Espolvorea la superficie con maicena y empieza a estirar con rodillo.
- Aquí viene la parte que impone respeto: la masa filo tiene que quedar muy fina, casi translúcida. No perfecta. Fina.
- Puedes ayudarte levantándola con cuidado y estirando también con las manos. Si se rompe un poco, no pasa nada. Es más resistente de lo que parece.
- Eso sí, trabaja con las porciones que no uses siempre cubiertas. Se seca rápido.
Paso 5: Directa al horno
- La masa filo sin gluten no espera. Una vez estirada, se usa.
- Puedes preparar rollitos crujientes, triángulos rellenos, capas para una tarta salada o incluso un postre tipo baklava adaptado. Para lograr ese efecto crujiente tan característico, pincela cada capa con aceite o mantequilla antes de superponer otra.
- Hornea entre 180 °C y 190 °C hasta que esté dorada. Cuando empieza a tomar color, el aroma ya te avisa.
Pequeños trucos que ayudan
-
Si se agrieta, le falta hidratación: añade unas gotas de agua y amasa un poco más.
-
Si se pega demasiado, espolvorea más maicena.
-
Si te desesperas, respira. La práctica mejora muchísimo el resultado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 1 hora (incluyendo reposo)
Porciones: 6-8 láminas finas
Información nutricional (aproximada, receta completa): 750-800 kcal totales
Tipo de cocina: Mediterránea adaptada sin gluten
Tipo de comida: Base para recetas dulces y saladas
Cuando la sacas del horno crujiente, dorada y hecha por ti, entiendes que el esfuerzo ha valido totalmente la pena.
