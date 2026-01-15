Expulsado de España durante 7 años el marroquí que amenazó a cristianos en la Semana Santa de Almería

El joven marroquí detenido el pasado mes de abril por arrancar una lona con la imagen de Cristo, irrumpir en una iglesia y pasearse armado con un cuchillo por las calles de Almería increpando a los fieles que se dirigían a actos religiosos por Semana Santa ha sido condenado a dos años y medio de cárcel, pena que la Sección Tercera de la Audiencia acuerda sustituir por su expulsión del territorio nacional durante un plazo de siete años.

La sentencia, dictada en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, de 20 años, considera probado que actuó con el fin de «atemorizar a la comunidad cristiana» del barrio de Pescadería mediante conductas «intolerables hacia los sentimientos religiosos» cometidas entre la víspera del Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos.

El fallo impone dos años y un día de prisión por un delito de amenazas a colectivo religioso y seis meses más por un delito de perturbación de actos religiosos, aunque acuerda sustituir la pena privativa de libertad por su expulsión de España. La Fiscalía pedía cuatro años y medio de cárcel. Hasta que se completen los trámites administrativos, el condenado deberá permanecer en un centro penitenciario.

El joven acumula otros antecedentes penales y ya tenía una orden de expulsión en vigor dictada el 30 de mayo de 2024, que quedó pendiente de ejecutar.

Además, la Audiencia le impone 60 euros de multa por un delito leve de hurto (se llevó la lona de Cristo) y le prohíbe acceder a templos de culto católico durante ocho años.

Los disturbios

Según los hechos probados, durante la noche del 10 al 11 de abril, el acusado se dirigió a una vivienda del barrio de Pescadería, escaló una balconera y arrancó una gran lona con la imagen del conocido como Cristo del Mar, que engalanaba la fachada del domicilio de un miembro de la Hermandad Marianista del Calvario. Luego se llevó la lona, valorada en unos 70 euros.

Al día siguiente, Viernes de Dolores, sobre las 19:45 horas, el joven se paseó por las calles de la barriada portando un cuchillo de grandes dimensiones, «increpando y gritando en su idioma» a los fieles cristianos que se dirigían a participar en los actos religiosos, según refleja la sentencia.

Minutos después, en torno a las 20:00 horas, irrumpió en la iglesia de San Roque, sede de la citada hermandad, donde se celebraba el Vía Crucis, dando «fuertes gritos», realizando «gestos desagradables» a las imágenes e insultando a los feligreses desde el altar. La situación obligó a interrumpir el acto religioso y a expulsarlo del templo, que tuvo que ser cerrado con llave ante el temor de que realizara nuevos actos violentos.

El condenado volvió a actuar dos días después, el Domingo de Ramos, sobre las 12:25 horas, cuando regresó a la iglesia de San Roque. En esta ocasión, con la cara ensangrentada, se dirigió directamente al altar e «increpó a los fieles que abarrotaban el templo, causándoles gran temor», según recoge la resolución judicial.

El joven fue detenido tras los disturbios y permanece en prisión provisional desde entonces.