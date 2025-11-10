El marroquí que arrancó una lona de Cristo en Almería y se paseó con un machete tenía orden de expulsión

El joven marroquí detenido en abril por arrancar una lona con la imagen de Cristo y pasearse armado con un machete por las calles de Almería increpando a los fieles que se dirigían a actos religiosos por Semana Santa se enfrenta a cuatro años y medio de prisión. El acusado, de 20 años, se encuentra en situación irregular en España y acumula otros antecedentes penales. Tenía una orden de expulsión en vigor dictada el 30 de mayo de 2024, aún por ejecutar.

Tras los disturbios, la Fiscalía le atribuye un delito de perturbación de actos religiosos, otro de amenazas y uno leve de hurto. El fiscal reclama cuatro años y medio de cárcel, pero dadas las circunstancias del caso, solicita que si es condenado a prisión la pena sea sustituida por su expulsión del país durante siete años, según el escrito de acusación provisional avanzado por Europa Press.

La Fiscalía recalca que el joven marroquí quiso «atemorizar a la comunidad cristiana» entre la víspera del Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos, con conductas y actitudes «intolerantes hacia los sentimientos religiosos ajenos».

La noche del 10 de abril el joven marroquí se dirigió a una vivienda del barrio almeriense de Pescadería, escaló una balconera y arrancó una lona de gran tamaño con la imagen del Cristo del Mar. El acusado se llevó la lona, que engalanaba la fachada del domicilio de un miembro de la Hermandad Marianista del Calvario de Pescadería.

Al día siguiente, Viernes de Dolores, deambuló por las calles del barrio desde las 19:45 horas «portando un cuchillo de grandes dimensiones» e «increpando y gritando en su idioma» a los fieles cristianos que se dirigían a actos religiosos.

Poco después, sobre las 20:00 horas, entró en la iglesia de San Roque –sede de la citada hermandad– mientras se celebraba el Vía Crucis y profirió «fuertes gritos, haciendo gestos desagradables a las imágenes e insultando a los feligreses desde el altar», lo que obligó a interrumpir la misa y desalojarlo del templo, que tuvo que ser cerrado con llave por miedo a que atacara a los asistentes.

Dos días más tarde, sobre las 12:25 horas del Domingo de Ramos, accedió nuevamente a la misma iglesia con el rostro ensangrentado y se dirigió directamente al altar, desde donde «increpó a los fieles que en ese momento abarrotaban el templo, causándoles gran temor», de acuerdo con la acusación fiscal.

El encausado fue detenido y se encuentra en prisión provisional desde entonces. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una multa de 600 euros y la prohibición de acceder a centros religiosos o lugares de culto católicos durante ocho años.

El pasado agosto, un joven marroquí de 21 años fue detenido por prender fuego a la iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo, en Albuñol (Granada), después de destrozar a martillazos las imágenes de la Virgen y el Cristo.

Segunda investigación

Además, al margen de este caso, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer el robo de los limosneros y los destrozos registrados en la misma iglesia de San Roque durante la madrugada del pasado 30 de octubre. Los asaltantes también defecaron en el templo.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia por este «asalto y profanación» de la parroquia y los actos «vejatorios» en el interior del templo. Por ahora no hay detenidos.

La entidad ha avanzado que denunciará a los responsables por un delito de robo con fuerza y otro de profanación. Según la denuncia, los autores accedieron al templo tras forzar puertas y mobiliario, causando «importantes destrozos» y sustrayendo el dinero de los limosneros gestionados por la comunidad de Padres Marianistas.

Abogados Cristianos sostiene además que los asaltantes «cometieron un acto de extrema gravedad al defecar en el interior de la iglesia», un gesto que la asociación considera «una ofensa deliberada contra los sentimientos religiosos de la comunidad cristiana local».