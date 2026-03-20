La emoción de unos jóvenes al encontrarse con Abascal viendo ‘Torrente Presidente’: «Nos gustan sus ideas, es súper cercano»

OKDIARIO ha entrevistado a un grupo de jóvenes que han coincidido este jueves con Santiago Abascal viendo Torrente Presidente en el cine. Lo que comenzó como una tarde de ocio habitual terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para varios asistentes que, entre risas y sorpresa, compartieron sala con el líder de Vox.

A la salida de la proyección, el ambiente era de desconcierto mezclado con entusiasmo. «No te lo esperas», repetían varios de los jóvenes, aún asimilando lo ocurrido. Según relatan, el momento clave se produjo al encenderse las luces, cuando algunos comenzaron a reconocer al político entre el público. «De repente alguien dice: ‘¿Está Abascal?’, y yo pensé que era una broma. Pero no, era él, y me quedé flipando», cuenta uno de los entrevistados.

Muchos de los presentes aseguran que, en mayor o menor medida, simpatizan con las ideas del partido. «La verdad es que a muchos de nosotros sí que nos gustan las ideas de Vox», afirma uno de los jóvenes, que también subraya que la coincidencia no alteró su disfrute de la película. «Encajamos bien el humor y la parodia. La peli nos ha gustado».

Algunos consideran que la presencia de Abascal no resulta tan extraña en ese contexto. «Tiene mucho sentido que un partido como Vox esté en este tipo de películas», comenta otro asistente, interpretando la coincidencia.

Uno de los aspectos más destacados por los jóvenes fue la sensación de cercanía. «Sobre todo destacaría eso: cercanía», explica uno de ellos. «Al final es un sitio muy público, y verle ahí, como uno más, no te lo esperas. Es como que rompe un poco la imagen que tienes de este tipo de figuras».

Esa percepción se repite entre varios testimonios, que coinciden en la dificultad de reaccionar ante una situación así. «No sabes muy bien qué hacer», reconoce otro joven. «Porque no es un acto político, ni un mitin, es el cine. Entonces te quedas un poco en shock».

Para algunos, la experiencia fue incluso el «broche final» a la película. «Ha sido bastante loco», resume uno de los asistentes, entre risas. La mezcla de ficción, humor y realidad política generó una escena que difícilmente olvidarán.