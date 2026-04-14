El detenido por asesinar a su ex pareja en Córdoba quedó en libertad dos días antes tras amenazarla con un martillo

El hombre acusado de asesinar a su ex pareja, una mujer de 64 años, en Córdoba fue detenido con anterioridad a los hechos, concretamente dos días antes. El motivo, un incidente ocurrido en la vivienda de la víctima donde, según se indica en la denuncia, el hombre entró con un martillo y le destrozó el equipo de música.

En la denuncia consta que, tras destrozarle el equipo de música, la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado que el hombre fue detenido por estos hechos y que pasó el mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia. Allí se acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar, solicitada por las partes: la imposición de la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la fallecida por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género.

Desde el Alto Tribunal precisan que «ni la Fiscalía ni ninguna otra de las partes personadas en el procedimiento solicitaron su ingreso en prisión provisional, ni la imposición de ninguna medida distinta». Asimismo, durante la comparecencia, el detenido se acogió a su derecho constitucional de no declarar.

Tanto la víctima como el detenido quedaron citados para acudir este lunes a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia en Córdoba para la comparecencia que prevé el artículo 798 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la celebración de un posible juicio rápido.

Asimismo, destacan que «este es el único antecedente que consta entre el detenido y la víctima antes del crimen».

Detenido por asesinar a su ex pareja en Córdoba

Por el momento, el detenido está investigado por el presunto crimen machista y no ha pasado a disposición judicial. Fue detenido este lunes después de asesinar a su ex pareja en el portal del domicilio de la víctima.

El 112 recibió sobre las 09:08 horas un aviso del 061 en el que se informaba de que en el portal se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que detuvieron al asesino.