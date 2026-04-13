Detenido un hombre en Córdoba tras asesinar a su ex mujer a puñaladas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre este lunes en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa, como presunto autor de un delito de homicidio, tras supuestamente haber apuñalado a una mujer, que podría ser su ex pareja, en una vivienda ubicada en el entorno de la Plaza de la Juventud, estando ambos registrados en el sistema Viogén.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los hechos han ocurrido en torno las 9:00 horas, cuando recibió la Policía Nacional una llamada avisando de la agresión a una mujer en su domicilio y, cuando llegaron a la vivienda los agentes se encontraron que la mujer estaba fallecida, deteniendo en el mismo lugar al presunto homicida.

Se da la circunstancia de que tanto el hombre, como la mujer estaban registrados en el sistema Viogén, por lo que se investiga la muerte de la mujer como un caso de violencia de género. De hecho, según ha informado en su perfil oficial de X la Delegación del Gobierno en Andalucía, está recabando datos del asesinato, por presunta violencia de género, de una mujer en la provincia de Córdoba.