Baleares roza los 4.000 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén

El Ministerio del Interior tiene detectados 102.112 casos activos de víctimas de violencia de género hasta el 31 de marzo de este año en el Sistema VioGén, según se desprende de datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. En el caso de Baleares, hay 3.980 casos activos.

En concreto, actualmente hay un total de 102.112 casos activos por violencia de género, de los que 22 están en riesgo extremo, 1.023 en alto, 14.404 en medio, y 86.663 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, los datos de Interior revelan que existen 1.270 mujeres menores de 18 años; 25.078 de 18 a 30; 47.357 de 31 a 45; 25.918 de 46 a 64; y 2.489 de 65 o más.

Igualmente, refleja un total de 52.931 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, de los que en 1.558 los hijos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Estos casos son los que tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025, y existiendo niños a su cargo, «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores».

Asimismo, la estadística revela que un total de 12.358 casos de víctimas con menores a cargo de «especial relevancia» están en esta situación a 31 de marzo de este año. El Sistema VioGén genera para estos casos una «diligencia automatizada» que se adjunta al informe de valoración policial del riesgo y al atestado, al objeto de recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.196; seguida de la Comunidad Valenciana, con 16.768; la Comunidad de Madrid, con 12.280; Canarias, con 6.532; Galicia, con 6.008; Murcia, con 5.644; Castilla y León, con 5.481; Castilla-La Mancha, con 5.448; Baleares, con 3.980; Extremadura, con 2.930; Aragón, con 2.440; Asturias, con 2.213; Navarra, 2.162; Cantabria, 1.596; La Rioja, con 888; Ceuta, con 301; y Melilla, con 245.

A 31 de marzo de 2026, los cuerpos de Policía Local de 846 Ayuntamientos están en modo «interacción total» en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.