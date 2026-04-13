Un hombre ha resultado herido por arma de fuego en los genitales. Los hechos han tenido lugar durante una reyerta ocurrida en el municipio de Posadas, en Córdoba.

La reyerta en Córdoba ha tenido lugar sobre las 17:00 horas, en circunstancias que todavía están por determinar y que investiga la Guardia Civil. Así lo ha confirmado el 112 Andalucía. Según han explicado, la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El herido ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. El hombre fue atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno. Su gravedad no ha sido precisada.

Según El diario de Córdoba, la pelea entre los implicados se trasladó a dos ubicaciones, una de ellas donde reside el presunto autor del disparo, que subió a su vivienda y cogió el arma de aire comprimido para cometer la agresión.

El caso permanece bajo secreto con el objetivo de determinar qué sucedió y aclarar las responsabilidades.