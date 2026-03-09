La Andalucía de Moreno da un salto tecnológico en la gestión de residuos y refuerza la economía circular

La Junta de Andalucía ha impulsado durante la presente legislatura una modernización del sistema de gestión de residuos basada en la digitalización de los procedimientos administrativos y en el refuerzo del marco normativo vinculado a la economía circular. Este proceso ha permitido agilizar la relación entre la administración y las empresas del sector, mejorar la trazabilidad de los residuos y simplificar los trámites necesarios para su gestión.

El principal instrumento de esta transformación es el Sistema de Información de Residuos de Andalucía (SIRA), una plataforma digital desarrollada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente que centraliza el control y seguimiento de la producción y tratamiento de residuos en la comunidad. Desde 2022 se han registrado en esta herramienta más de 555.000 operaciones administrativas, lo que refleja el volumen de actividad que gestiona el sistema.

La plataforma permite tramitar electrónicamente hasta 16 tipos de procedimientos, entre ellos comunicaciones previas, altas y modificaciones de gestores o transportistas, así como autorizaciones de instalaciones. De este modo, empresas y operadores pueden gestionar sus trámites de forma telemática, reduciendo tiempos de tramitación y mejorando la comunicación con la administración.

El desarrollo del sistema ha supuesto una inversión superior a cuatro millones de euros. Actualmente presta servicio a 10.754 gestores de residuos, 2.847 instalaciones de tratamiento y 74.086 productores que operan en Andalucía. El colectivo más numeroso es el de transportistas, con más de 7.000 operadores registrados.

Entre los trámites más frecuentes destacan las notificaciones de traslado de residuos dentro del territorio nacional, con más de 385.000 comunicaciones registradas en los últimos años. A ellas se suman miles de expedientes relacionados con registros de productores, modificaciones administrativas y autorizaciones de instalaciones.

La Consejería prevé además desarrollar una nueva plataforma digital para el control de suelos contaminados, con una inversión cercana a dos millones de euros, destinada a mejorar el seguimiento de expedientes relacionados con la recuperación de terrenos y la implantación de nuevas actividades industriales.

Ley pionera de Economía Circular

La digitalización de la gestión de residuos forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Junta para avanzar hacia un modelo de economía circular. En este marco se aprobó en 2023 la Ley de Economía Circular de Andalucía, que convirtió a la comunidad en la primera región española con una norma específica para promover este modelo productivo.

La norma sienta las bases para impulsar un modelo económico en el que productos, materiales y recursos permanezcan el mayor tiempo posible dentro del ciclo productivo, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental derivado de su fabricación y consumo.

La ley integra medidas para prevenir la generación de residuos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y fomentar la reutilización de materiales, reforzando además la coordinación entre administraciones y agentes económicos. Andalucía se adelanta así al calendario normativo de la Unión Europea, que tiene prevista la aprobación de una Ley Europea de Economía Circular a lo largo de 2026.

De forma paralela, la Junta trabaja en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular de Andalucía, que definirá objetivos y líneas de actuación para los próximos años. También se han creado la Oficina Andaluza de Economía Circular y el Centro de Innovación en Economía Circular, orientados a coordinar políticas públicas y promover la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y agentes sociales.

Más de 54 millones en infraestructuras

El impulso a la economía circular se ha apoyado también en inversiones para mejorar las infraestructuras de gestión de residuos. En total, la Junta ha movilizado más de 54 millones de euros en proyectos relacionados con plantas de tratamiento, puntos limpios municipales y la clausura y restauración ambiental de vertederos históricos.

Entre las actuaciones destaca la planta de compostaje de Villamartín (Cádiz), que ha supuesto una inversión superior a 12 millones de euros y permitirá mejorar la recogida y tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales.

Además, durante la legislatura se han implantado 20 nuevos puntos limpios en municipios andaluces y hay otros cuatro proyectos en marcha.

A estas actuaciones se suman más de 154 millones de euros en subvenciones concedidas a entidades locales para mejorar la gestión de residuos municipales, especialmente en proyectos vinculados a la recogida separada de biorresiduos y la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento.

Impulso a la valorización de residuos

La Junta también ha avanzado en medidas para favorecer la reutilización de materiales procedentes de procesos industriales. Durante la legislatura se han otorgado seis condiciones de subproducto y nueve declaraciones de fin de condición de residuo, lo que permite que determinados materiales vuelvan a incorporarse al ciclo productivo.

Además, se han inscrito 15 nuevos sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor en el ámbito de los aparatos eléctricos y electrónicos, reforzando la obligación de los fabricantes de hacerse cargo de los residuos generados por sus productos.