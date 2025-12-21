Jaime de los Santos: «El PSOE y la prostitución en las últimas décadas han ido muy, muy ligados»

El diputado del PP y vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, no se ha guardado nada en una entrevista en la que ha analizado los escándalos que sacuden al PSOE y ha presentado su libro El Evangelio según Caravaggio. De los Santos desmonta en OKDIARIO el relato feminista del Gobierno y denuncia la hipocresía socialista: «Sánchez se ha rodeado de guarros, puteros y sinvergüenzas desde que llegó al poder».

El vicesecretario de Igualdad del PP ha sido implacable al trazar la conexión histórica entre el PSOE y el mundo de la prostitución: «El Partido Socialista Obrero Español y el mundo de la prostitución en las últimas décadas han ido muy, muy ligados», ha sentenciado Jaime de los Santos. El diputado ha recordado casos emblemáticos como el de los ERE de Andalucía: «Esto de los puteros no solamente se lo sabía Tito Berni, eran todos los sinvergüenzas que con el dinero para la empleabilidad de los andaluces se lo gastaban en mujeres prostituidas».

De los Santos ha ido más allá al señalar que incluso las campañas electorales socialistas estaban diseñadas en torno a este mundo: «Koldo y Ábalos, ya de ministro, diseñaban sus campañas electorales por cercanía a los prostíbulos. Esto también era de casualidad», ha ironizado, antes de recordar que «el suegro le ingresó a golpe de 100.000 euros dinero para hacer su campaña» y que «lo de la sauna Adán lo sabía hasta Óscar López», quien según el diputado «se reunió con Villarejo para ver si le pasaba información» sobre el negocio del padre de Begoña Gómez.

«¿Quién puede creerse hoy que tenga la mala suerte de siempre elegir a guarros, a puteros, a sinvergüenzas, a ladrones como hombres de confianza?», se pregunta De los Santos en referencia al entorno de Pedro Sánchez. El diputado no duda en señalar que el presidente del Gobierno «lo sabía todo o casi todo» sobre los comportamientos de sus colaboradores más cercanos.

Para el vicesecretario de Igualdad del PP, el problema no es casual: «Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General de la mano del putero de Ábalos, del sinvergüenza de Cerdán, del que ya había sido portero en un prostíbulo, Koldo García, e impulsado por Paco Salazar». A esto añade el papel del suegro de Sánchez: «El padre de Begoña Gómez, con los negocios de la prostitución, hizo posible que aquel chiquillo que no había hecho nada bueno saltara directamente a la Secretaría General».

El machismo estructural del PSOE

Lejos de aceptar el discurso gubernamental sobre un supuesto «machismo estructural» en España, De los Santos lo sitúa específicamente en el PSOE: «El Partido Socialista Obrero Español y el mundo de la prostitución en las últimas décadas han ido muy, muy ligados». Y es contundente: «Estamos ante el Gobierno más machista de la historia, no tengas ninguna duda».

El diputado critica duramente la gestión de casos como el de Paco Salazar: «María Jesús Montero pidió a las mujeres que trabajan en la Moncloa: no denunciéis, que destrozáis la vida a vuestros compañeros». Para De los Santos, la solución es clara: «Cuando tienes conocimiento de una situación así, lo primero que tienes que hacer es ponerte a disposición de esa mujer y preguntarle a qué comisaría de policía quiere que vayamos».

La deconstrucción de Caravaggio y de Pedro Sánchez

En su libro, De los Santos utiliza la figura de Caravaggio para hablar de cómo se puede manipular la historia y construir relatos falsos. «La izquierda en general en el siglo XX ha utilizado la cultura para desinformar», afirma, estableciendo un paralelismo con la estrategia de Sánchez: «Pedro Sánchez ha hecho suya la deshumanización del que está enfrente».

De los Santos desmonta uno de los principales mitos sobre el pintor italiano: «No hay ni un solo documento que hable de la sexualidad de Caravaggio». Para él, atribuirle una homosexualidad sin pruebas es parte de esa estrategia de deshumanización: «Era chulo decir que como era el hombre oscuro y el hombre de la violencia, fuera además homosexual. Pues no, no es verdad».

Homosexualidad y libertad

Como gay y diputado del PP, De los Santos rechaza el monopolio de la izquierda sobre el colectivo LGTBI: «He tenido la suerte de nacer en una familia tradicional, numerosa, católica, en la que jamás se me señaló por ser gay. Al contrario, recibí amor, comprensión y libertad».

Critica duramente iniciativas como las cuotas laborales propuestas por Yolanda Díaz: «Yo decía: si mañana tengo que ir a pedir trabajo a la oficina de empleo, ¿cómo demuestro que soy gay? ¿Me van a tatuar como hacían en los campos de concentración?».

Sobre la normalización en España, es claro: «Somos uno de los países más igualitarios del mundo en lo que al colectivo LGTBI se refiere, según Eurostat. El tercero de toda la Unión Europea. Y esto incluso con un presidente como Pedro Sánchez».

De los Santos concluye con una reflexión sobre el futuro: «Pedro Sánchez está intentando normalizar lo que es malo, pero no lo va a conseguir. Lo que es malo, es malo hoy, ayer y mañana. Y eso creo que la mayoría de los ciudadanos de este país lo tenemos claro».