El error que cometes al echarte el champú que estropea y deshidrata tu pelo: lo dice la dermatóloga Leire Barrutia

Deshidrata tu pelo y lo estropea este error que cometes con el champú

El error que cometes con el champú puede cambiarlo todo, con una afirmación de una dermatóloga experta

Las redes sociales nos descubren expertas cómo estas que nos explican que: «Es un error frotar el champú en el largo del pelo porque deshidrata y puede aumentar el encrespamiento. Su uso correcto consiste en aplicar y masajear en el cuero cabelludo».

Los expertos de Nivea nos explican en su blog la manera correcta de lavar el pelo que deberemos tener en consideración en estos días que tenemos por delante:

Cepilla tu pelo antes de lavarlo. Este detalle ya te lo habíamos revelado en el apartado anterior, pero ¿adivinas por qué hay que hacerlo así? Pues porque el pelo mojado resulta muy quebradizo y los tirones al desenredarlo lo romperán, además conseguirás que no se te enrede tanto tras el lavado. Por supuesto, estimularás la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Tampoco podemos pasar por alto que el champú penetrará mucho mejor y, por lo tanto, obtendrás excelentes resultados.

El agua tibia es la opción más adecuada para lavar el pelo. Lo cierto es que, si te excedes con la temperatura, únicamente lograrás irritar el cuero cabelludo y que se genere más grasa e incluso que irrumpa la temida caspa. En cambio, si eres demasiado aficionada al agua helada, no obtendrás unos buenos resultados de limpieza porque la grasa difícilmente se disolverá. Así que es muy probable que buena parte de ella continúe ahí cuando hayas rematado todo el proceso de lavado. Y, efectivamente, tendrás la sensación de que sigue sucio a pesar de todos tus empeños. Si, aun así, quieres utilizar agua fría, déjalo para el aclarado final.

Aplícate el champú en la palma de la mano y no sobre el cabello. No apliques demasiado champú, porque el exceso hará que tenga mayor carga estática y que se te disparen esos pelos que vuelan hacia arriba. En el primer lavado puede que no salga tanta espuma, pero verás que en el segundo sí la conseguirás. Recuerda frotar desde la raíz y dejar que la espuma se vaya deslizando sobre el resto del pelo. Y no hace falta frotar con demasiada fuerza, así que masajea con suavidad para que emulsione bien el champú.

Deja que el champú actúe, de modo que permite que repose los minutos necesarios. Lo mejor es que leas las instrucciones de uso para saber exactamente cuánto es el tiempo aconsejable de espera.

Y sí, el suavizante es crucial. Por lo tanto, no seas perezosa o perezoso y aplícalo religiosamente. Sobre todo, si tu cabello tiende a enredarse o es quebradizo.

Es muy importante un aclarado abundante que acabe con cualquier resto de champú. Las prisas son malas consejeras y cuando te lavas el pelo, aún más. Por lo tanto, si te has esmerado en cada uno de los pasos, no arruines todo tu trabajo por tu impaciencia. De modo que aclara a fondo. Un chorro de agua fría puede obrar maravillas y ayudarte incluso a aumentar el brillo y el volumen.

Sécate con la toalla, pero con mimo y no frotes como si no hubiera un mañana.

Y, por último, el secador. Tampoco aquí hay que bajar la guardia. De modo que procura respetar una distancia de unos 15 centímetros y no recurrir al chorro de aire caliente. Mejor si es más bien templado e incluso frío.