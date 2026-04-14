El Gobierno de Pedro Sánchez presenta en un acto público su solución frente al problema de vivienda que afecta especialmente a los jóvenes. El Ejecutivo socialista ofrecerá una «asesoría» además de un acto público en el que participarán como ponentes varios miembros de los principales sindicatos del país así como asociaciones vinculadas a la izquierda.

El Ministerio de Juventud e Infancia de la comunista Sira Rego ha organizado una cita en la madrileña sede de la cartera que tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril. El encuentro lleva por título «Generación inquilina: Juventud y vivienda».

Según la web oficial de la cartera de Rego, el acto «está impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia junto a las organizaciones juveniles de CCOO y UGT, esto es JCCOO y RUGE, en el marco de las medidas recientes sobre la prórroga del precio del alquiler».

La cita se divide en dos partes. Por un lado, se pondrán en marcha mesas informativas para todo asistente que «necesite ayuda» o que «quiera resolver dudas sobre cómo solicitar la prórroga de su alquiler».

En segundo lugar, se celebrará un acto público en el que el Ministerio de Juventud se jacta de reunir «voces de Juventud de CCOO, RUGE, Oxfam y Greenpeace» para «abordar la crisis del momento», en alusión a los problemas de vivienda.

En ese acto actuarán como ponentes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el responsable de políticas de vivienda de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil Berbería; la coordinadora de la campaña Vivienda Digna de Greenpeace, María Prado; la secretaria de Juventud de CCOO, Pau García; la secretaria general de RUGE (UGT), Belén Guirao.

Decreto para proteger a okupas

El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo dos decretos para paliar los efectos de la guerra de Irán. Por un lado, se aprobó un paquete de rebajas fiscales y, en un decreto diferente, las ayudas a los inquilinos, que no cuentan con la mayoría en el Congreso. Un decreto similar decayó con el voto en contra de la mayoría de la Cámara Baja cuando intentó aprobarse junto a la revalorización de las pensiones.

Los ministros de Sumar se ausentaron del Consejo de Ministros extraordinario en el que iba a aprobarse el primer paquete de medidas por no incluir las ayudas a los inquilinos. Tras dos horas de negociación, ambas formaciones llegaron a un acuerdo para aprobar dos textos distintos y, así, aprobar la protección de los okupas en un texto diferente.

Ese segundo decreto incluía ayudas a los okupas y otras iniciativas, entre las que se encuentran la prórroga automática de más de 600.000 alquileres que decaen este año o la congelación de los precios del alquiler.

Los representantes de Sumar en el Consejo de Ministros se han volcado con la iniciativa y, pese a las escasas posibilidades de que se convalide en el Congreso, se han volcado para sacar rédito político al decreto con actos como el que ha organizado la cartera de Juventud de Sira Rego.